Чтобы подготовить бензотриммер к работе, необходимо начать с осмотра состояния всех частей, а новый агрегат нужно распаковать и собрать согласно инструкции. Сперва нужно проверить наличие в редукторе смазки в достаточном количестве и масла в картере. Далее следует приготовить топливную смесь в нужных пропорциях, указанных в технической документации к изделию и завести двигатель на холостых оборотах, чтобы он прогрелся и был полностью готов к работе.

Важно! Ни в коем случае не отмеряйте ингредиенты на глаз, это приведет к плохой работе двигателя и выходу из строя бензотриммера раньше времени.

Обрабатываемый участок нужно приготовить к кошению. Очистить его от лишних предметов: крупных камней, железа, кусков дерева, стекла, проволоки и др. Также нежелательно нахождение людей вблизи 15 м. В зависимости от характера растительности на участке следует выбрать правильную режущую оснастку: для мягкой травы и сорняков с нетолстыми стеблями подойдет леска, а сухостой, кусты и молодую поросль возьмет металлический нож или пильный диск. Участки со смешанной растительностью эффективнее обрабатывать ножом или диском, эта оснастка также подойдет для заготовки сена, так как леска разбивает травинки на мелкие части.

К основной комплектации пользователи часто докупают еще оснастку, например, пильный нож. Узнаем, какой нож для бензотриммера лучше и какие бывают разновидности этого режущего инструмента.

По типу материала:

Металлические – более прочные и тяжелые. С такой оснасткой вал медленнее начинает вращаться и требуется более мощный привод, что отображается на моторесурсе двигателя. Есть разновидности: 4 или больше зубцов, сплошные или перфорированные, 2-4 лопасти на одном ноже. Выбор того или иного типа зависит от мощности бензотриммера, типа штанги (прямая/изогнутая) и поставленных задач. Как правило, с изогнутыми штангами металлический нож или диск не используется, так как посторонний предмет, попавший под лезвие, может отлететь в человека. Изготавливаются обычно из инструментальной стали, кованой или штампованной (более дешевые варианты).

Пластиковые – менее прочные и долговечные, но более легкие по весу и в работе. Благодаря их гибкости снижают нагрузку на вал и соответственно, двигатель триммера. Используются для срезания густой травы, мягкой и жесткой, и сорняков, а также растений с тонкими стеблями.

Помимо классических форм ножей (2 или 4 лопасти) существует разновидность «Акула». Такая оснастка помещается в триммерную головку, из которой как лучи расходятся 3 тонких лопасти, каждая устанавливается под углом 120 градусов и регулируется отдельно от других. Нож «Акула» срезает траву разной жесткости и сухостой.

Если вы купили новый бензотриммер и еще ни разу им не пользовались, то вам следует произвести обкатку двигателя, чтобы продлить срок эксплуатации агрегата.

Как правильно обкатать бензотриммер

Обкатка двигателя и правильный первый запуск очень важны для бензотриммера. Они позволяют притереться деталям друг к другу и сохраняют моторесурс двигателя в дальнейшем. К тому же при технических работах с триммером появляются полезные навыки, которые пригодятся в эксплуатации этого садового оборудования.

Правильный алгоритм обкатывания двигателя:

Приготовить топливную смесь в нужных пропорциях и залить ее в бак бензотриммера. Добавить смазку в редуктор по необходимости. Включить двигатель на холостом ходу и дать ему прогреться в течение 5 минут. Увеличить газ 2 раза на полминуты. Выключить двигатель на 20 минут. Проделать манипуляции на холостом ходу и с подгазовкой, как описано в пункте 3, и опять сделать перерыв на 20 мин. Обкатка редуктора. Для этого следует покосить траву в течение 5 мин и после этого выключить двигатель на 15 мин. Выполнить эту операцию 4 раза.

Обкатка бензотриммера выполняется до тех пор, пока в баке не кончится все топливо. После этого можно приступать к интенсивной работе.

Важно! Следите за наличием смазки в редукторе, в начале эксплуатации следует добавлять ее каждые 2-3 часа. Также немаловажен постоянный контроль температуры двигателя и редуктора, следует избегать перегревов во избежание поломки бензотриммера.

Как отрегулировать зажигание бензотриммера





Система зажигания участвует в запуске двигателя. Если он не включается в работу, то иногда проблему может решить регулировка зажигания. Эта система одинакова на всех типах бензотриммеров, поэтому правила настройки зажигания будут едины для всех моделей.

Система зажигания состоит из двух частей: магнето (катушки) и маховика с крыльчаткой. При разгоне маховика создается искра, которая зажигает свечу, которая воспламеняет топливную смесь.

Краткое руководство по регулированию системы зажигания

Здесь вы узнаете, как отрегулировать в бензотриммере зажигание. Это достаточно простая процедура. Вам понадобятся отвертки и кусок тонкого картона.

Сперва нужно открутить болты, удерживающие кожух двигателя, и снять его. У некоторых моделей для начала нужно снять кожух воздушного фильтра, а потом добраться до корпуса двигателя. Отверткой открутить два болта (не до конца), которые удерживают катушку. Маховик следует развернуть так, чтобы магниты были сверху. Затем следует сформировать оптимальный зазор между магнето и маховиком, это можно сделать небольшим куском тонкого картона величиной с визитку. Расположите картон между магнитами и катушкой. В данной позиции магнитное поле притянет к маховику магнето. Аккуратно придерживайте его и в это же время закрутите болты на нем. Достаньте кусок картона.

Таким нетрудным способом вы можете самостоятельно отрегулировать систему зажигания в вашем бензотриммере.







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