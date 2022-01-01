Бензиновые триммеры 2 л.с.
Найдено: 45 товаров
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- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 9 850 ₽9 935 ₽леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 8.28Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -85 ₽
- Персональная скидка
- 8 650 ₽Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 6.7Мощность 2 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- Персональная скидка
- 45 990 ₽леска, нож, 2 л.с., 41.5 см³Вес, кг: 7.6Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 27.5Двигатель 41.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 5 907 ₽5 980 ₽леска, нож, 2 л.с., 52 см³Вес, кг: 8Мощность 2 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -73 ₽
- Персональная скидка
- 5 420 ₽6 690 ₽леска, нож, 2 л.с., 52 см³Вес, кг: 8Мощность 2 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -1 270 ₽
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- 7 920 ₽8 800 ₽леска, нож, 2 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.1Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 38Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -880 ₽
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- 8 090 ₽леска, нож, 2 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 7 370 ₽7 970 ₽леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -600 ₽
- Персональная скидка
- 30 990 ₽леска, нож, 2 л.с., 40.2 см³Вес, кг: 8.1Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 41Двигатель 40.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 61 390 ₽леска, нож, 1.9 л.с., 34.6 см³Вес, кг: 6.8Мощность 1.9 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 34.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 10 990 ₽леска, диск, 2 л.с., 41.7 см³Вес, кг: 8.3Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 41.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 6 700 ₽леска, нож, 2 л.с., 43 см³Вес, кг: 6.3Мощность 2 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 7 812 ₽8 680 ₽леска, нож, 1.9 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.9Мощность 1.9 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -868 ₽
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- Нет в наличиилеска, нож, 1.9 л.с., 36.3 см³Вес, кг: 5.9Мощность 1.9 л.с.Двигатель 36.3 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 9.68Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.9 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.9 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2 л.с., 39.2 см³Вес, кг: 7Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 43Двигатель 39.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 6.6Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2 л.с., 39.2 см³Вес, кг: 7Мощность 2 л.с.Двигатель 39.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.9 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 7.4Мощность 1.9 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 2 л.с., 42 см³Мощность 2 л.с.Двигатель 42 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 1.8 л.с., 30.8 см³Вес, кг: 6.3Мощность 1.8 л.с.Двигатель 30.8 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Нет в наличиилеска, нож, 1.8 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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