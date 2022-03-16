Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
Арт. X186126620
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6
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Мощность, л.с.
|2
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Ширина скашивания леской, см
|43
- Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9 имеет верхнее расположение двигателя. Для удобства управления предусмотрена велосипедная рукоятка, на которой расположены все элементы управления. Данный инструмент применяется для подстригания травы на приусадебных участках. Бензиновый двигатель имеет легкий запуск и работает с низким уровнем вибраций.
Преимущества
- Система гашения вибраций
- Легкий запуск
- Элементы управления расположены на рукоятке
- Прочная конструкция
- Длительный срок службы