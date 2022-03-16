Преимущества

Система гашения вибраций

Легкий запуск

Элементы управления расположены на рукоятке

Прочная конструкция

Длительный срок службы

Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9 имеет верхнее расположение двигателя. Для удобства управления предусмотрена велосипедная рукоятка, на которой расположены все элементы управления. Данный инструмент применяется для подстригания травы на приусадебных участках. Бензиновый двигатель имеет легкий запуск и работает с низким уровнем вибраций.