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Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Арт. X186126620
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
    Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9
      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9

      Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X186126620
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6
      Мощность, л.с.
      		2
      Ширина скашивания леской, см
      		43
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер Huter GGT-1500T 70/2/9 имеет верхнее расположение двигателя. Для удобства управления предусмотрена велосипедная рукоятка, на которой расположены все элементы управления. Данный инструмент применяется для подстригания травы на приусадебных участках. Бензиновый двигатель имеет легкий запуск и работает с низким уровнем вибраций.

        Преимущества

        • Система гашения вибраций
        • Легкий запуск
        • Элементы управления расположены на рукоятке
        • Прочная конструкция
        • Длительный срок службы