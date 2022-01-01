Бензиновые триммеры с диском (кусторезы)
Найдено: 2 товара
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- 14 990 ₽леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³Вес, кг: 7.8Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33.5 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- Нет в наличиилеска, диск, 1.7 л.с., 38 см³Вес, кг: 10.8Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 38 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
Бензиновые триммеры с диском (кусторезы) в интернет-магазине «Бигам» по цене от 8 989 рублей до 35 285 рублей. В наличии более 10 наименований. Купить Бензиновые триммеры с диском (кусторезы) on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.