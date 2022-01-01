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Бензиновые триммеры

Бензиновые триммеры с диском (кусторезы)

  • Режущий элемент: диск
  • Тактность двигателя: четырехтактный
Найдено: 2 товара
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  • Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    14 990 ₽
    5.0
    Бензиновый триммер Daewoo DABC 4ST
    леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³
    Вес, кг: 7.8
    Мощность 1.5 л.с.
    Ширина скашивания, см: 42
    Двигатель 33.5 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
  • Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    Нет в наличии
    4.0
    Бензиновый триммер P.I.T. P 38-С
    леска, диск, 1.7 л.с., 38 см³
    Вес, кг: 10.8
    Мощность 1.7 л.с.
    Ширина скашивания, см: 44
    Двигатель 38 куб.см
    Тактность двигателя: четырехтактный
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