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Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
3.8
81
7 302 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Арт. Ю00000020184
3.8
81
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1

Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 302 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. Ю00000020184
3.8
81

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7
Мощность, л.с.
2.5
Ширина скашивания леской, см
44
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 302 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 590 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Триммер бензиновый Patriot PT 443 хорошо показывает себя в повседневной работе на дачных, дворовых, частных и приусадебных территориях. Цельный вал упрочненной ковки, легкий и производительный двигатель, головка полуавтоматического привода и трехлистный нож Патриота PT443 приведут зелень на участке в порядок за считанные минуты. Удлиненное тело штанги, антивибрационный механизм и велосипедный тип рукоятки позволяют скашивать траву и кустарники без устали, превращая рутину в приятное и полезное занятие. Легкий старт развивает вращение триммерной головки PT443 Patriot за секунды, а наплечный ремень может временно освободить руки - приступить к работе с этим инструментом очень просто. Patriot PT 443 купить стоит владельцу любого типа земельных участков: для стрижки травы, подравнивания кустов, истребления сорных растений и даже срезания веток.

    Преимущества Patriot PT 443:

    • Быстрый;
    • Надежный;
    • Облегченная рукоятка;
    • Простое управление;
    • Имеет систему легкого старта;
    • Встроенный праймер;
    • Универсальный;
    • Удобный.

    Комплектация:

    • Двигатель в сборе с рукояткой управления;
    • Трансмиссионный узел (вал) в сборе;
    • Рукоятка (левая часть);
    • Наплечный ремень;
    • Защитный кожух;
    • Триммерная катушка с леской;
    • 3-х лопастной нож;
    • Соединительное звено рукояток;
    • ЗИП комплект для установки триммерного ножа;
    • Канистра для приготовления топливной смеси;
    • Шестигранный ключ;
    • Универсальный ключ;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания;
    • Упаковка.