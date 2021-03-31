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Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7
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Мощность, л.с.
|2.5
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Ширина скашивания леской, см
|44
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Триммер бензиновый Patriot PT 443 хорошо показывает себя в повседневной работе на дачных, дворовых, частных и приусадебных территориях. Цельный вал упрочненной ковки, легкий и производительный двигатель, головка полуавтоматического привода и трехлистный нож Патриота PT443 приведут зелень на участке в порядок за считанные минуты. Удлиненное тело штанги, антивибрационный механизм и велосипедный тип рукоятки позволяют скашивать траву и кустарники без устали, превращая рутину в приятное и полезное занятие. Легкий старт развивает вращение триммерной головки PT443 Patriot за секунды, а наплечный ремень может временно освободить руки - приступить к работе с этим инструментом очень просто. Patriot PT 443 купить стоит владельцу любого типа земельных участков: для стрижки травы, подравнивания кустов, истребления сорных растений и даже срезания веток.
Преимущества Patriot PT 443:
- Быстрый;
- Надежный;
- Облегченная рукоятка;
- Простое управление;
- Имеет систему легкого старта;
- Встроенный праймер;
- Универсальный;
- Удобный.
Комплектация:
- Двигатель в сборе с рукояткой управления;
- Трансмиссионный узел (вал) в сборе;
- Рукоятка (левая часть);
- Наплечный ремень;
- Защитный кожух;
- Триммерная катушка с леской;
- 3-х лопастной нож;
- Соединительное звено рукояток;
- ЗИП комплект для установки триммерного ножа;
- Канистра для приготовления топливной смеси;
- Шестигранный ключ;
- Универсальный ключ;
- Инструкция по эксплуатации;
- Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания;
- Упаковка.