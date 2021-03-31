Бензиновый триммер Patriot PT 443 The ONE 1+1

Триммер бензиновый Patriot PT 443 хорошо показывает себя в повседневной работе на дачных, дворовых, частных и приусадебных территориях. Цельный вал упрочненной ковки, легкий и производительный двигатель, головка полуавтоматического привода и трехлистный нож Патриота PT443 приведут зелень на участке в порядок за считанные минуты. Удлиненное тело штанги, антивибрационный механизм и велосипедный тип рукоятки позволяют скашивать траву и кустарники без устали, превращая рутину в приятное и полезное занятие. Легкий старт развивает вращение триммерной головки PT443 Patriot за секунды, а наплечный ремень может временно освободить руки - приступить к работе с этим инструментом очень просто. Patriot PT 443 купить стоит владельцу любого типа земельных участков: для стрижки травы, подравнивания кустов, истребления сорных растений и даже срезания веток.

Преимущества Patriot PT 443:

Быстрый;

Надежный;

Облегченная рукоятка;

Простое управление;

Имеет систему легкого старта;

Встроенный праймер;

Универсальный;

Удобный.

Комплектация: