Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country

Преимущества

Цельнометаллический кованый вал

Облегченный запуск Easy Start

Регулируемая велосипедная рукоятка - идеальный хват для оператора

Передовая система антивибрации

Ранцевый ремень для удобства при длительной работе

Праймер

Легкий доступ к свече зажигания и воздушному фильтру

Специальный 4х-лопастной нож бензинового триммера с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 предотвращает разлет ядовитого сока и частей борщевика и амброзии

Бензиновый триммер с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 походит для скашивания траву вокруг деревьев и вдоль стен. Оснащен металлическим ножом для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Современная антивибрационная система обеспечивает комфортную эксплуатацию модели. Устойчивый к нагрузкам кованый вал гарантирует долгий срок эксплуатации оборудования.