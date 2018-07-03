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Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
4.7
18
8 469 ₽
10 175 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Арт. X186126290
4.7
18
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country

Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 706 ₽
8 469 ₽
10 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. X186126290
4.7
18

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
8.9
Мощность, л.с.
3
Ширина скашивания леской, см
46
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -1 706 ₽
8 469 ₽
10 175 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 067 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновый триммер с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 походит для скашивания траву вокруг деревьев и вдоль стен. Оснащен металлическим ножом для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Современная антивибрационная система обеспечивает комфортную эксплуатацию модели. Устойчивый к нагрузкам кованый вал гарантирует долгий срок эксплуатации оборудования.

    Преимущества

    • Цельнометаллический кованый вал
    • Облегченный запуск Easy Start
    • Регулируемая велосипедная рукоятка - идеальный хват для оператора
    • Передовая система антивибрации
    • Ранцевый ремень для удобства при длительной работе
    • Праймер
    • Легкий доступ к свече зажигания и воздушному фильтру
    • Специальный 4х-лопастной нож бензинового триммера с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 предотвращает разлет ядовитого сока и частей борщевика и амброзии