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Бензиновый триммер Patriot PT 5555ES Country
Арт. X186126290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|8.9
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|46
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- Бензиновый триммер с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 походит для скашивания траву вокруг деревьев и вдоль стен. Оснащен металлическим ножом для борьбы с зарослями борщевика и амброзии. Современная антивибрационная система обеспечивает комфортную эксплуатацию модели. Устойчивый к нагрузкам кованый вал гарантирует долгий срок эксплуатации оборудования.
Преимущества
- Цельнометаллический кованый вал
- Облегченный запуск Easy Start
- Регулируемая велосипедная рукоятка - идеальный хват для оператора
- Передовая система антивибрации
- Ранцевый ремень для удобства при длительной работе
- Праймер
- Легкий доступ к свече зажигания и воздушному фильтру
- Специальный 4х-лопастной нож бензинового триммера с неразборной штангой PATRIOT PT 5555ES Country 250108055 предотвращает разлет ядовитого сока и частей борщевика и амброзии