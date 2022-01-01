Бензиновые триммеры с велосипедной ручкой
Найдено: 233 товара
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- 6 879 ₽леска, нож, 4.1 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 8.94Мощность 4.1 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 6 290 ₽7 990 ₽леска, диск, 2 л.с.Вес, кг: 9Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5
- -1 700 ₽
- Выгодный комплект
- 7 302 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 7Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 10 175 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.9Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 25 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.9Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 25.5Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 6 990 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 9.54Мощность 2.5 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 7 387 ₽леска, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.3Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 44Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 10 073 ₽леска, нож, 2.5 л.с., 43 см³Вес, кг: 8.9Мощность 2.5 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 15 990 ₽леска, 0.9 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.1Мощность 0.9 л.с.Ширина скашивания, см: 23Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 9 250 ₽леска, диск, 1.7 л.с., 42.7 см³Вес, кг: 7.2Мощность 1.7 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 42.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 13 167 ₽леска, диск, нож, 3 л.с., 52 см³Вес, кг: 8.7Мощность 3 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 750 ₽леска, нож, 1.22 л.с., 32.6 см³Вес, кг: 7Мощность 1.22 л.с.Ширина скашивания, см: 40Двигатель 32.6 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 8 400 ₽леска, 0.95 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 5.2Мощность 0.95 л.с.Ширина скашивания, см: 35Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 9 937 ₽леска, нож, 1.8 л.с., 33 см³Вес, кг: 8.28Мощность 1.8 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 33 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 7 190 ₽леска, нож, 3.3 л.с., 52 см³Вес, кг: 7Мощность 3.3 л.с.Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 42 990 ₽леска, нож, 2.2 л.с., 40.2 см³Вес, кг: 6.3Мощность 2.2 л.с.Двигатель 40.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 16 990 ₽леска, нож, 2.1 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 8Мощность 2.1 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 25 990 ₽леска, нож, 1 л.с., 25.4 см³Вес, кг: 6.2Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 38Двигатель 25.4 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 650 ₽Триммер бензиновый Champion Т528S-2, (неразъемн.прям. 1,47кВт 51,7см³ 6,7кг HT21+40/255/25,4 U-ручка)леска, диск, 2 л.с., 51.7 см³Вес, кг: 6.7Мощность 2 л.с.Двигатель 51.7 куб.смТактность двигателя: двухтактный
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- 16 990 ₽леска, 1 л.с., 27.2 см³Вес, кг: 4.3Мощность 1 л.с.Ширина скашивания, см: 45Двигатель 27.2 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 8 022 ₽леска, диск, 3.4 л.с., 52 см³Вес, кг: 6.8Мощность 3.4 л.с.Ширина скашивания, см: 46Двигатель 52 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- 5 350 ₽5 990 ₽леска, нож, 1.7 л.с., 43 см³Вес, кг: 8Мощность 1.7 л.с.Двигатель 43 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- -640 ₽
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- 57 390 ₽леска, нож, 2 л.с., 41.5 см³Вес, кг: 7.6Мощность 2 л.с.Ширина скашивания, см: 27.5Двигатель 41.5 куб.смТактность двигателя: двухтактный
- Персональная скидка
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- 14 990 ₽15 990 ₽леска, диск, 1.5 л.с., 33.5 см³Вес, кг: 7.8Мощность 1.5 л.с.Ширина скашивания, см: 42Двигатель 33.5 куб.смТактность двигателя: четырехтактный
- -1 000 ₽
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Бензиновые триммеры с велосипедной ручкой в интернет-магазине «Бигам» по цене от 3 990 рублей до 59 990 рублей. В наличии более 79 наименований. Купить Бензиновые триммеры с велосипедной ручкой on-line на сайте, позвонив по телефону, или заказать его доставку можно в следующих городах: Череповец, Иваново, Кинешма, Кострома, Москва, Переславль-Залесский, Рыбинск, Владимир, Вологда, Ярославль, Ковров, Углич, Гусь-Хрустальный, Муром, Александров, Тверь. Также товар можно забрать самовывозом в наших розничных магазинах.