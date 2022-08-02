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Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Арт. О00000002269
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|7.3
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Мощность, л.с.
|1.2
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- Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026 - инструмент для дачи и огорода, который отлично справляется как с обычной травой, так и с порослью кустарников. В базовую комплектацию входят две режущие оснастки и наплечный ремень, который снижает нагрузку на руки оператора. Благодаря хромированному цилиндру двигателя повышен ресурс инструмента. Защитный кожух предотвращает разлетание мусора и травы по сторонам при работе.
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
- Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026
- На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
- Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
- Большой защитный кожух
- Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
- Два режущих инструмента: леска и нож
- Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей