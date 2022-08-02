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Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
5.0
1
5 690 ₽
5 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Арт. О00000002269
5.0
1
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33
Бензиновый триммер Carver promo PBC-33

Бензиновый триммер Carver promo PBC-33

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5 690 ₽
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    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000002269
5.0
1

Характеристики

Производитель
Carver
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
7.3
Мощность, л.с.
1.2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -300 ₽
5 690 ₽
5 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026 - инструмент для дачи и огорода, который отлично справляется как с обычной травой, так и с порослью кустарников. В базовую комплектацию входят две режущие оснастки и наплечный ремень, который снижает нагрузку на руки оператора. Благодаря хромированному цилиндру двигателя повышен ресурс инструмента. Защитный кожух предотвращает разлетание мусора и травы по сторонам при работе.

    Преимущества 

    • Воздушное охлаждение двигателя
    • В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе
    • Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026
    • На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом
    • Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя
    • Большой защитный кожух
    • Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента
    • Два режущих инструмента: леска и нож
    • Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей