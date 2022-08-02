Бензиновый триммер Carver promo PBC-33

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

В комплект входит наплечный ремень для снижения нагрузки при работе

Велосипедная рукоятка способствует естественному движению бензиновой косы CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026

На рукоятку выведены органы управления - для лучшего контроля за инструментом

Хромовое покрытие цилиндра - увеличенный ресурс двигателя

Большой защитный кожух

Легкий доступ к воздушному фильтру без применения инструмента

Два режущих инструмента: леска и нож

Топливо: смесь бензина АИ-92 и масла для 2-х тактных двигателей

Бензиновая коса CARVER PROMO PBC-33 01.001.00026 - инструмент для дачи и огорода, который отлично справляется как с обычной травой, так и с порослью кустарников. В базовую комплектацию входят две режущие оснастки и наплечный ремень, который снижает нагрузку на руки оператора. Благодаря хромированному цилиндру двигателя повышен ресурс инструмента. Защитный кожух предотвращает разлетание мусора и травы по сторонам при работе.