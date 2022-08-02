Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO

Преимущества

Ультра легкая

Круиз-контроль

Профессиональный редуктор Hi-Speed (Япония)

Двухтактный двигатель EE203 (Япония)

Система запуска Fast Start

Стальной кованый вал Solid Shaft

Резьбовое соединение ведущего вала

Профессиональная ранцевая подвеска Ergomatic в комплекте

Низкий уровень шума

Низкая вибрация

Бензокоса Caiman WX21 Promo - лёгкая, профессиональная бензокоса весом 4,5 кг. с круиз-контролем и резьбовым соединением приводного вала (без триммерной головки в комплекте). Идеально подходит для тяжёлых условий, непрерывной работы на больших участках площадью до 25 соток, для кошения густой растительности, кустарника и даже небольших деревьев. Достижению наилучших рабочих характеристик и малого веса способствует применение самых современных технологических решений, легких, но прочных материалов. Поэтому если для вас важны такие показатели инструмента как хорошая эргономика и небольшая масса, остановите свой выбор на новой профессиональной бензокосе Caiman WX21 Promo. Модель комплектуется диском Katana Blade 230 мм