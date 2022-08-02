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Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO
5.0
1
30 000 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO
    Арт. Ю00000021450
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO

      Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO

      30 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. Ю00000021450
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.5
      Мощность, л.с.
      		0.75
      Ширина скашивания леской, см
      		40
      Все характеристики
      30 000 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензокоса Caiman WX21 Promo - лёгкая, профессиональная бензокоса весом 4,5 кг. с круиз-контролем и резьбовым соединением приводного вала (без триммерной головки в комплекте). Идеально подходит для тяжёлых условий, непрерывной работы на больших участках площадью до 25 соток, для кошения густой растительности, кустарника и даже небольших деревьев. Достижению наилучших рабочих характеристик и малого веса способствует применение самых современных технологических решений, легких, но прочных материалов. Поэтому если для вас важны такие показатели инструмента как хорошая эргономика и небольшая масса, остановите свой выбор на новой профессиональной бензокосе Caiman WX21 Promo. Модель комплектуется диском Katana Blade 230 мм

        Преимущества

        • Ультра легкая
        • Круиз-контроль
        • Профессиональный редуктор Hi-Speed (Япония)
        • Двухтактный двигатель EE203 (Япония)
        • Система запуска Fast Start
        • Стальной кованый вал Solid Shaft
        • Резьбовое соединение ведущего вала
        • Профессиональная ранцевая подвеска Ergomatic в комплекте
        • Низкий уровень шума
        • Низкая вибрация