Бензиновая газонокосилка Caiman WX21 PROMO
Арт. Ю00000021450
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.5
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Мощность, л.с.
|0.75
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Ширина скашивания леской, см
|40
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- Бензокоса Caiman WX21 Promo - лёгкая, профессиональная бензокоса весом 4,5 кг. с круиз-контролем и резьбовым соединением приводного вала (без триммерной головки в комплекте). Идеально подходит для тяжёлых условий, непрерывной работы на больших участках площадью до 25 соток, для кошения густой растительности, кустарника и даже небольших деревьев. Достижению наилучших рабочих характеристик и малого веса способствует применение самых современных технологических решений, легких, но прочных материалов. Поэтому если для вас важны такие показатели инструмента как хорошая эргономика и небольшая масса, остановите свой выбор на новой профессиональной бензокосе Caiman WX21 Promo. Модель комплектуется диском Katana Blade 230 мм
Преимущества
- Ультра легкая
- Круиз-контроль
- Профессиональный редуктор Hi-Speed (Япония)
- Двухтактный двигатель EE203 (Япония)
- Система запуска Fast Start
- Стальной кованый вал Solid Shaft
- Резьбовое соединение ведущего вала
- Профессиональная ранцевая подвеска Ergomatic в комплекте
- Низкий уровень шума
- Низкая вибрация