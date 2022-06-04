Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444

Преимущества бензотриммера PATRIOT PT 553

Долговечность

Система Easy Start

Низкий уровень вибрации

Относительная тишина работы

Легкий доступ к воздушному фильтру и свече

Удобный хват для оператора

Наплечный ремень

Праймер

Полуавтоматическая подача лески

Комплектация

Двигатель в сборе с рукояткой управления

Трансмиссионный узел (вал) в сборе

Рукоятка (левая часть)

Плечевой ремень

Защитный кожух с крепежной планкой

Триммерная катушка

3-х лопастной металлический нож

ЗИП комплект для установки триммерного ножа

Канистра для приготовления топливной смеси

Инструкция по эксплуатации

Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания

Упаковка

Мотокоса PATRIOT PT 553 - максимально удобный вариант для участков с неровной землей. В случае, когда сад, дача, парк или приусадебная территория сильно заросли, на помощь придет бензиновый триммер с праймером, благодаря которому расход топлива управляется оператором самостоятельно. Это отличное решение для большой площади покоса. Кованый вал из цельной металлической основы гарантирует длительный срок эксплуатации мотокосы. Наличие системы простого запуска и регулируемая рукоятка велосипедного типа значительно облегчают работу, а полуавтоматическая головка мотокосы позволяет изменять длину корда диаметром менее трех миллиметров под высоту поросшей зелени. Купить PATRIOT PT 553 можно не только для скашивания газона, но и для ухода за кустарниками и небольшими породами деревьев.