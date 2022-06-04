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Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
4.5
10
7 387 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Арт. О00000013939
4.5
10
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444

Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 387 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно
Арт. О00000013939
4.5
10

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
6.3
Мощность, л.с.
3
Ширина скашивания леской, см
44
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
7 387 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка сегодня или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотокоса PATRIOT PT 553 - максимально удобный вариант для участков с неровной землей. В случае, когда сад, дача, парк или приусадебная территория сильно заросли, на помощь придет бензиновый триммер с праймером, благодаря которому расход топлива управляется оператором самостоятельно. Это отличное решение для большой площади покоса. Кованый вал из цельной металлической основы гарантирует длительный срок эксплуатации мотокосы. Наличие системы простого запуска и регулируемая рукоятка велосипедного типа значительно облегчают работу, а полуавтоматическая головка мотокосы позволяет изменять длину корда диаметром менее трех миллиметров под высоту поросшей зелени. Купить PATRIOT PT 553 можно не только для скашивания газона, но и для ухода за кустарниками и небольшими породами деревьев.

    Преимущества бензотриммера PATRIOT PT 553

    • Долговечность
    • Система Easy Start
    • Низкий уровень вибрации
    • Относительная тишина работы
    • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече
    • Удобный хват для оператора
    • Наплечный ремень
    • Праймер
    • Полуавтоматическая подача лески

    Комплектация

    • Двигатель в сборе с рукояткой управления
    • Трансмиссионный узел (вал) в сборе
    • Рукоятка (левая часть)
    • Плечевой ремень
    • Защитный кожух с крепежной планкой
    • Триммерная катушка
    • 3-х лопастной металлический нож
    • ЗИП комплект для установки триммерного ножа
    • Канистра для приготовления топливной смеси
    • Инструкция по эксплуатации
    • Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания
    • Упаковка