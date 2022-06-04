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Бензиновый триммер Patriot PT 553 1+1 250108444
Арт. О00000013939
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.3
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Мощность, л.с.
|3
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Ширина скашивания леской, см
|44
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- Мотокоса PATRIOT PT 553 - максимально удобный вариант для участков с неровной землей. В случае, когда сад, дача, парк или приусадебная территория сильно заросли, на помощь придет бензиновый триммер с праймером, благодаря которому расход топлива управляется оператором самостоятельно. Это отличное решение для большой площади покоса. Кованый вал из цельной металлической основы гарантирует длительный срок эксплуатации мотокосы. Наличие системы простого запуска и регулируемая рукоятка велосипедного типа значительно облегчают работу, а полуавтоматическая головка мотокосы позволяет изменять длину корда диаметром менее трех миллиметров под высоту поросшей зелени. Купить PATRIOT PT 553 можно не только для скашивания газона, но и для ухода за кустарниками и небольшими породами деревьев.
Преимущества бензотриммера PATRIOT PT 553
- Долговечность
- Система Easy Start
- Низкий уровень вибрации
- Относительная тишина работы
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече
- Удобный хват для оператора
- Наплечный ремень
- Праймер
- Полуавтоматическая подача лески
Комплектация
- Двигатель в сборе с рукояткой управления
- Трансмиссионный узел (вал) в сборе
- Рукоятка (левая часть)
- Плечевой ремень
- Защитный кожух с крепежной планкой
- Триммерная катушка
- 3-х лопастной металлический нож
- ЗИП комплект для установки триммерного ножа
- Канистра для приготовления топливной смеси
- Инструкция по эксплуатации
- Набор крепежа и инструментов для сборки/обслуживания
- Упаковка