Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035

Бензотриммер PATRIOT PT 3555ES Country - инструмент для проведения работ по декоративному скашиванию. Двигатель работает на топливной смеси. Праймер облегчает запуск. Модель способна скашивать траву любой высоты. Режущий нож используется для борьбы с зарослями борщевика и амброзии

Преимущества