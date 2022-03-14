Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
Арт. О00000003199
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|9.68
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Мощность, л.с.
|1.8
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Ширина скашивания леской, см
|46
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- Бензотриммер PATRIOT PT 3555ES Country - инструмент для проведения работ по декоративному скашиванию. Двигатель работает на топливной смеси. Праймер облегчает запуск. Модель способна скашивать траву любой высоты. Режущий нож используется для борьбы с зарослями борщевика и амброзии
Преимущества
- Цельнометаллический кованый вал
- Облегченный запуск Easy Start
- Регулируемая велосипедная рукоятка - идеальный хват для оператора
- Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
- Передовая система антивибрации
- Ранцевый ремень для удобства при длительной работе
- Праймер
- Легкий доступ к свече зажигания и воздушному фильтру
- Специальный 4х-лопастной нож бензотриммера PATRIOT PT 3555ES Country предотвращает разлет ядовитого сока и частей борщевика и амброзии