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Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
4.9
7
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Арт. О00000003199
    4.9
    7
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
    Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035
      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035

      Бензиновый триммер Patriot PT 3555ES Country 250108035

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003199
      4.9
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		9.68
      Мощность, л.с.
      		1.8
      Ширина скашивания леской, см
      		46
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензотриммер PATRIOT PT 3555ES Country - инструмент для проведения работ по декоративному скашиванию. Двигатель работает на топливной смеси. Праймер облегчает запуск. Модель способна скашивать траву любой высоты. Режущий нож используется для борьбы с зарослями борщевика и амброзии

        Преимущества

        • Цельнометаллический кованый вал
        • Облегченный запуск Easy Start
        • Регулируемая велосипедная рукоятка - идеальный хват для оператора
        • Разборная штанга - удобство хранения и транспортировки триммера
        • Передовая система антивибрации
        • Ранцевый ремень для удобства при длительной работе
        • Праймер
        • Легкий доступ к свече зажигания и воздушному фильтру
        • Специальный 4х-лопастной нож бензотриммера PATRIOT PT 3555ES Country предотвращает разлет ядовитого сока и частей борщевика и амброзии