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Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
5.0
4
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
    Арт. X186126185
    5.0
    4
    Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
    Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
    Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
    Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
      Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
      Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
      Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
      Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro

      Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X186126185
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска, диск, нож
      Вес, кг
      		9
      Мощность, л.с.
      		2.5
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновый триммер PATRIOT Т 545 Pro применяется для скашивания травы на больших приусадебных участках. С помощью режущего ножа справляется с жесткими сорняками, небольшими кустарниками и тонкими деревьями. Благодаря праймеру обеспечивается легкий запуск инструмента и снижается нагрузка на стартер. Сбалансированная конструкция триммера удобна в эксплуатации.

        Преимущества

        • Высокая производительность и отличное тяговое усилие
        • Регулируемая велосипедная рукоятка PATRIOT Т 545 Pro
        • Вибропоглощающая муфта в месте соединения штанги привода и двигателя
        • Анатомические ранцевые ремни с подпружиненными штифтами и мягким амортизатором между штангой и бедром оператора
        • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр