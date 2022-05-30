Преимущества

Бензиновый триммер PATRIOT Т 545 Pro применяется для скашивания травы на больших приусадебных участках. С помощью режущего ножа справляется с жесткими сорняками, небольшими кустарниками и тонкими деревьями. Благодаря праймеру обеспечивается легкий запуск инструмента и снижается нагрузка на стартер. Сбалансированная конструкция триммера удобна в эксплуатации.