Бензиновый триммер Patriot Т 545 Pro
Арт. X186126185
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Режущий элемент
|леска, диск, нож
|
Вес, кг
|9
|
Мощность, л.с.
|2.5
|
Ширина скашивания леской, см
|42
- Бензиновый триммер PATRIOT Т 545 Pro применяется для скашивания травы на больших приусадебных участках. С помощью режущего ножа справляется с жесткими сорняками, небольшими кустарниками и тонкими деревьями. Благодаря праймеру обеспечивается легкий запуск инструмента и снижается нагрузка на стартер. Сбалансированная конструкция триммера удобна в эксплуатации.
Преимущества
- Высокая производительность и отличное тяговое усилие
- Регулируемая велосипедная рукоятка PATRIOT Т 545 Pro
- Вибропоглощающая муфта в месте соединения штанги привода и двигателя
- Анатомические ранцевые ремни с подпружиненными штифтами и мягким амортизатором между штангой и бедром оператора
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр