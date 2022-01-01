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Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
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Роботы-газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
    Арт. О00000016237
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
    Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
      Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
      Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
      Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
      Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02

      Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016237

      Характеристики

      Производитель
      		Husqvarna
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310  отличается улучшенной способностью преодолевать неровные участки, подходит для небольших и средних участков.

        Преимущества

        • Приложение Automower® Connect@Home использует технологию беспроводной связи короткого действия Bluetooth®
        • Цветные верхние панели позволяют изменить внешний вид газонокосилки (доступны цвета полярный белый и оранжевый Husqvarna)
        • Корпус сделан из ASA пластика, обладающего особой прочностью и устойчивостью к воздействию УФ-лучей
        • Чрезвычайно низкое потребление энергии
        • Круглосуточная работа в различных погодных условиях
        • Возможность регулировки высоты скашивания
        • Предусмотрена защита от угона - косилку можно заблокировать при помощи PIN-кода
        • Тихая работа Husqvarna Automower 310 9676729-17
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Датчики подъема и наклона - блокировка ножей при поднятии газонокосилки-робота
        • Три стартовые точки
        • Возможность обновления программы
        • Автоматическая зарядка
        • Направляющий провода помогает газонокосилке-роботу найти путь к зарядной станции
        • Надежность