Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
Арт. О00000016237
Аккумуляторная газонокосилка-робот Husqvarna AM 310 9676729-17, с набором для инсталяции М 9676236-02
Арт. О00000016237
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
- Газонокосилка-робот Husqvarna Automower 310 отличается улучшенной способностью преодолевать неровные участки, подходит для небольших и средних участков.
Преимущества
- Приложение Automower® Connect@Home использует технологию беспроводной связи короткого действия Bluetooth®
- Цветные верхние панели позволяют изменить внешний вид газонокосилки (доступны цвета полярный белый и оранжевый Husqvarna)
- Корпус сделан из ASA пластика, обладающего особой прочностью и устойчивостью к воздействию УФ-лучей
- Чрезвычайно низкое потребление энергии
- Круглосуточная работа в различных погодных условиях
- Возможность регулировки высоты скашивания
- Предусмотрена защита от угона - косилку можно заблокировать при помощи PIN-кода
- Тихая работа Husqvarna Automower 310 9676729-17
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Датчики подъема и наклона - блокировка ножей при поднятии газонокосилки-робота
- Три стартовые точки
- Возможность обновления программы
- Автоматическая зарядка
- Направляющий провода помогает газонокосилке-роботу найти путь к зарядной станции
- Надежность