Преимущества

Предусмотрена практичная ручка для удобства транспортировки

Складная ручка упрощает хранение

Задние колеса увеличенного диаметра способствуют повышению маневренности и проходимости

Небольшой вес

Откидная траверса с обрезиненной верхней частью

Индикатор уровня загрузки травосборника

Отсутствие токсичных выхлопов

Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти

Центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания

Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540 предназначена для ухода за небольшим садом площадью до 200 кв.м. Работает от литий-ионного аккумулятора, который подходит для всех приборов семейства "EasyFlex". Складывается для экономии места. Косилка для начинающих. Модель отличается небольшим весом, что предотвращает быстрое наступление усталости при стрижке газонов. Травосборник имеет встроенный индикатор уровня заполнения. Можно легко проконтролировать тот момент, когда его пора опустошить. Колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости и маневренности.