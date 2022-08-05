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Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540
5.0
1
19 990 ₽
25 990 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540
Арт. О00000034811
5.0
1
Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540
Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540
Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540

Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540

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  • -6 000 ₽
19 990 ₽
25 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Арт. О00000034811
5.0
1

Характеристики

Производитель
Al-Ko
Страна производства
Китай
Родина бренда
Германия
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -6 000 ₽
19 990 ₽
25 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 631 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторная газонокосилка Al-Ko 34.8 Li Easy Flex 113540 предназначена для ухода за небольшим садом площадью до 200 кв.м. Работает от литий-ионного аккумулятора, который подходит для всех приборов семейства "EasyFlex". Складывается для экономии места. Косилка для начинающих. Модель отличается небольшим весом, что предотвращает быстрое наступление усталости при стрижке газонов. Травосборник имеет встроенный индикатор уровня заполнения. Можно легко проконтролировать тот момент, когда его пора опустошить. Колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости и маневренности.

    Преимущества

    • Предусмотрена практичная ручка для удобства транспортировки
    • Складная ручка упрощает хранение
    • Задние колеса увеличенного диаметра способствуют повышению маневренности и проходимости
    • Небольшой вес
    • Откидная траверса с обрезиненной верхней частью
    • Индикатор уровня загрузки травосборника
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Li-Ion аккумулятор - отсутствие эффекта памяти
    • Центральная 6-ступенчатая регулировка высоты скашивания