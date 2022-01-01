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Нож для газонокосилок Al-Ko 440125
2 990 ₽
Для газонокосилок
    Нож для газонокосилок Al-Ko 440125
    Арт. X38794616
    Нож для газонокосилок Al-Ko 440125

      Нож для газонокосилок Al-Ko 440125

      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X38794616

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип оборудования
      		нож для газонокосилки
      Длина ножа, мм
      		460
      Все характеристики
      2 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить