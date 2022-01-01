Нож для газонокосилок Al-Ko 440125
Арт. X38794616
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Тип оборудования
|нож для газонокосилки
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Длина ножа, мм
|460
- Нож мульчирующий 46 см 113057 AL-KO 440125 изготавливается из прочной стали, благодаря чему гарантируется высокая износостойкость. Подойдет для газонокосилок AL-KO Classic 4.63 B-X, 4.63 BR-X, 4.63 BR-X Plus, а также 4.64 SP-S Plus, 4.64 SP-B Plus, 4.64 P-S, 4.64 SP-S.
Преимущества
- Износостойкость
- Малый вес