Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975

Преимущества

Технология MAX AIRFLOW - для оптимизации наполнения травосборника

Вместительный травосборник с индикатором наполнения, язычком для опорожнения и системой EasyClick

Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс

Рукоятка эргономичной формы - комфорт

Самоходный принцип передвижения

Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки

Прочная стальная конструкция - долгий срок службы

Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975 используется для ухода за газоном на садовом участке и придомовой территории. Модель оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.26 лошадиных сил. Самоходный принцип передвижения обеспечивает комфортное перемещение по участку без приложения усилий. Травосборник объемом 70 литров оснащен индикацией заполнения. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения.