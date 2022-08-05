Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
Арт. О00000027671
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|3.26
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975 используется для ухода за газоном на садовом участке и придомовой территории. Модель оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.26 лошадиных сил. Самоходный принцип передвижения обеспечивает комфортное перемещение по участку без приложения усилий. Травосборник объемом 70 литров оснащен индикацией заполнения. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения.
Преимущества
- Технология MAX AIRFLOW - для оптимизации наполнения травосборника
- Вместительный травосборник с индикатором наполнения, язычком для опорожнения и системой EasyClick
- Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
- Рукоятка эргономичной формы - комфорт
- Самоходный принцип передвижения
- Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки
- Прочная стальная конструкция - долгий срок службы