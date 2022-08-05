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Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
5.0
1
73 490 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
    Арт. О00000027671
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975

      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975

      73 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
      Арт. О00000027671
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		3.26
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      73 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 038 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Газонокосилка AL-KO Premium 520 SP-B Plus 119975 используется для ухода за газоном на садовом участке и придомовой территории. Модель оснащена мощным двигателем Briggs&Stratton 3.26 лошадиных сил. Самоходный принцип передвижения обеспечивает комфортное перемещение по участку  без приложения усилий. Травосборник объемом 70 литров оснащен индикацией заполнения. Корпус изготовлен из листовой стали с применением технологии "MaxAirflow", он обеспечивает максимальное заполнение травосборника, что сокращает частоту перерывов для его опустошения.

        Преимущества

        • Технология MAX AIRFLOW - для оптимизации наполнения травосборника
        • Вместительный травосборник с индикатором наполнения, язычком для опорожнения и системой EasyClick
        • Функция "4 в 1": кошение, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Рукоятка эргономичной формы - комфорт
        • Самоходный принцип передвижения
        • Колеса на шарикоподшипниках - легкое перемещение косилки
        • Прочная стальная конструкция - долгий срок службы