Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946

Преимущества

Прочный корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow - эффективная стрижка и сбор травы

Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 положений (30-80 мм)

Большие ходовые колеса XXL - простота движения в пред

Легкосъемный вместительный травосборник (70 л)

Функция “4 в 1”: стрижка, сброс, мульчирование и боковой выброс

Передняя ручка обеспечивает удобную переноску AL-KO Premium 470 SP-А 119946

Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP-А 119946 идеально подойдет для обработки газона площадью до 1400 м². Функция "4 в 2" обеспечивает: сбор в травосборник, задний выброс, боковой выброс и мульчирование. Регулировка высоты среза производится централизовано с помощью рычага, предусмотрено семь ступеней в диапазоне от 30 до 80 мм. Травосборник объемом 70 литров обеспечивает продолжительную работу без частых перерывов для его опустошения. Для комфортной транспортировки на передней части корпуса предусмотрена ручка.