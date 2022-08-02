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Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946
4.0
1
59 690 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946
    Арт. О00000015505
    4.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946

      Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP 119946

      59 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000015505
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      59 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 788 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 850 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Premium 470 SP-А 119946 идеально подойдет для обработки газона площадью до 1400 м². Функция "4 в 2" обеспечивает: сбор в травосборник, задний выброс, боковой выброс и мульчирование. Регулировка высоты среза производится централизовано с помощью рычага, предусмотрено семь ступеней в диапазоне от 30 до 80 мм. Травосборник объемом 70 литров обеспечивает продолжительную работу без частых перерывов для его опустошения. Для комфортной транспортировки на передней части корпуса предусмотрена ручка.

        Преимущества

        • Прочный корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow - эффективная стрижка и сбор травы
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 положений (30-80 мм)
        • Большие ходовые колеса XXL - простота движения в пред
        • Легкосъемный вместительный травосборник (70 л)
        • Функция “4 в 1”: стрижка, сброс, мульчирование и боковой выброс
        • Передняя ручка обеспечивает удобную переноску AL-KO Premium 470 SP-А 119946