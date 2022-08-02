Преимущества

Самоходный принцип перемещения AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus 119943

Центральная регулировка высоты скашивания, 7 положений (30-80 мм)

Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора

Большие ходовые колеса XL на шарикоподшипниках - простота движения в пред

Передняя ручка обеспечивает удобную переноску

Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow - эффективная стрижка и сбор травы

Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс

Легкосъемный вместительный травосборник (60 л)

Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus 119943 используется для ухода за газоном площадью до 1800 м². Работает в четырех режимах: сбор в травосборник, задний выброс, боковой выброс и мульчирование. Высота реза регулируется централизовано с помощью специального рычага. Система регулировки реза имеет семь ступеней в диапазоне от 30 до 80 мм. Оснащена жестким травосборником объемом 60 литров, что позволяет реже прерываться для его опустошения.