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Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
    Арт. О00000016658
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
    Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus
      Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus

      Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016658
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus 119943 используется для ухода за газоном площадью до 1800 м². Работает в четырех режимах: сбор в травосборник, задний выброс, боковой выброс и мульчирование. Высота реза регулируется централизовано с помощью специального рычага. Система регулировки реза имеет семь ступеней в диапазоне от 30 до 80 мм. Оснащена жестким травосборником объемом 60 литров, что позволяет реже прерываться для его опустошения.

        Преимущества

        • Самоходный принцип перемещения AL-KO Comfort 51.0 SP-B Plus 119943 
        • Центральная регулировка высоты скашивания, 7 положений (30-80 мм)
        • Эргономичная рукоятка с мягким захватом - максимальный комфорт для оператора
        • Большие ходовые колеса XL на шарикоподшипниках - простота движения в пред
        • Передняя ручка обеспечивает удобную переноску
        • Корпус из листовой стали по технологии MaxAirflow - эффективная стрижка и сбор травы
        • Функция “4 в 1”: стрижка, сбор, мульчирование и боковой выброс
        • Легкосъемный вместительный травосборник (60 л)