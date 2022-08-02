Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466
Арт. X186129181
Характеристики
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Производитель
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Мощность, л.с.
|3.2
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Автозапуск
|Нет
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Вес, кг
|37.5
- AL-KO (Ал-ко) Highline 473 SPE Газонокосилка 119466. Функция 4 в 1: Кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс. Централизованная 7-ступенчатая регулировка высоты среза. Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения. Фронтальная ручка для удобной транспортировки. Колеса легкого хода XXL. С приводом на колеса, 1 передача. С электростартом.