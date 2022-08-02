Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466

AL-KO (Ал-ко) Highline 473 SPE Газонокосилка 119466. Функция 4 в 1: Кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс. Централизованная 7-ступенчатая регулировка высоты среза. Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения. Фронтальная ручка для удобной транспортировки. Колеса легкого хода XXL. С приводом на колеса, 1 передача. С электростартом.