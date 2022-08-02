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Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466
    Арт. X186129181
    5.0
    1
    Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466

      Газонокосилка AL-KO Highline 473 SPE 119466

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X186129181
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Мощность, л.с.
      		3.2
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Автозапуск
      		Нет
      Вес, кг
      		37.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • AL-KO (Ал-ко) Highline 473 SPE Газонокосилка 119466. Функция 4 в 1: Кошение, сбор, мульчирование, боковой выброс. Централизованная 7-ступенчатая регулировка высоты среза. Травосборник объемом 70 л с системой простой навески EasyClick и индикатором уровня заполнения. Фронтальная ручка для удобной транспортировки. Колеса легкого хода XXL. С приводом на колеса, 1 передача. С электростартом.