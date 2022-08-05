Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
    Арт. О00000027338
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
    Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
    Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
      Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
      Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
      Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462

      Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000027338
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		4.35
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компактная алюминиевая газонокосилка, обладает многими преимуществами профессиональной серии: Наивысшее качество обещает технологический процесс – "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Большой срок службы гарантируется тем, что корпус выполнен из литого алюминия под давлением, он чрезвычайно стойко переносит удары, не подвержен выветриванию и ржавлению, а также другим воздействиям окружающей среды. Газонокосилка "solo by AL-KO 5378 VS Alu" – идеальный партнер для садовников с самыми большими требованиями.

        Преимущества

        • Прочный алюминиевый корпус из литья под давлением
        • Колесный привод с переменным регулированием скорости
        • Колеса (сталь) с шинами размера XXL для простого движения вперед
        • Эксклюзивная направляющая траверса с эргономичным дизайном
        • Можно установить много высококачественных алюминиевых компонентов