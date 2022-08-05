Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462

Преимущества

Прочный алюминиевый корпус из литья под давлением

Колесный привод с переменным регулированием скорости

Колеса (сталь) с шинами размера XXL для простого движения вперед

Эксклюзивная направляющая траверса с эргономичным дизайном

Можно установить много высококачественных алюминиевых компонентов

Компактная алюминиевая газонокосилка, обладает многими преимуществами профессиональной серии: Наивысшее качество обещает технологический процесс – "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Большой срок службы гарантируется тем, что корпус выполнен из литого алюминия под давлением, он чрезвычайно стойко переносит удары, не подвержен выветриванию и ржавлению, а также другим воздействиям окружающей среды. Газонокосилка "solo by AL-KO 5378 VS Alu" – идеальный партнер для садовников с самыми большими требованиями.