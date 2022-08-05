Бензиновая газонокосилка AL-KO solo by 5378 VS Aluminium B&S Series 875EXi 127462
Арт. О00000027338
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|4.35
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Компактная алюминиевая газонокосилка, обладает многими преимуществами профессиональной серии: Наивысшее качество обещает технологический процесс – "Разработано в Германии" и "Сделано в Австрии". Большой срок службы гарантируется тем, что корпус выполнен из литого алюминия под давлением, он чрезвычайно стойко переносит удары, не подвержен выветриванию и ржавлению, а также другим воздействиям окружающей среды. Газонокосилка "solo by AL-KO 5378 VS Alu" – идеальный партнер для садовников с самыми большими требованиями.
Преимущества
- Прочный алюминиевый корпус из литья под давлением
- Колесный привод с переменным регулированием скорости
- Колеса (сталь) с шинами размера XXL для простого движения вперед
- Эксклюзивная направляющая траверса с эргономичным дизайном
- Можно установить много высококачественных алюминиевых компонентов