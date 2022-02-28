Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
Арт. X18612796
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1270х410х970
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- Газонокосилка Al-ko Classic 3.82 SE Limited Edition 112856 используется для ухода за небольшим приусадебным участком. Скошенная трава собирается в контейнере на 39 литров. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены. Складная рукоятка экономит место во время хранения и транспортировки инструмента.
Преимущества
- Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
- Отсуствие токсичных выхлопов
- Скашивание вплотную к краям
- Складная, регулируемая рукоятка
- Регулировка высота среза