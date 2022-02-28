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Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
4.4
55
9 490 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Арт. X18612796
    4.4
    55
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
    Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт
      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт

      Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт

      9 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽
      Арт. X18612796
      4.4
      55

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1270х410х970
      Все характеристики
      9 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 550 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Al-ko Classic 3.82 SE Limited Edition 112856 используется для ухода за небольшим приусадебным участком. Скошенная трава собирается в контейнере на 39 литров. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены. Складная рукоятка экономит место во время хранения и транспортировки инструмента.

        Преимущества

        • Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
        • Отсуствие токсичных выхлопов
        • Скашивание вплотную к краям
        • Складная, регулируемая рукоятка
        • Регулировка высота среза