Электрическая газонокосилка Al-ko 112856 Classic 3.82 SE Limited Edition, 1400 Вт

Преимущества

Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля

Отсуствие токсичных выхлопов

Скашивание вплотную к краям

Складная, регулируемая рукоятка

Регулировка высота среза

Газонокосилка Al-ko Classic 3.82 SE Limited Edition 112856 используется для ухода за небольшим приусадебным участком. Скошенная трава собирается в контейнере на 39 литров. Высота скашивания регулируется в диапазоне 20-60 мм. Задние колеса увеличенного диаметра способствуют лучшей проходимости косилки. Колеса сдвинуты внутрь корпуса для удобства кошения травы у края стены. Складная рукоятка экономит место во время хранения и транспортировки инструмента.