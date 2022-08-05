Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition 112805, 1000 Вт

Газонокосилка электрическая AL-KO Classic 3.22 это экологичный, компактный вариант для регулярной стрижки газона во дворе, на даче, приусадебном или садовом участке. Легкий пропиленовый корпус прибора обладает достаточной твердостью для работы на открытом пространстве. Высоту обработки зелени можно регулировать посредством выбора одного из трех предусмотренных режимов: срезание двадцати, сорока или шестидесяти миллиметров. Конструкция газонокосилки устроена таким образом, чтобы колеса не выступали за кожух, тем самым позволяя подравнивать зелень возле стен и заборов. Плюс, такой способ передвижения делает газонокосилку сбалансированной, не дает ей перевернуться во время поворачивания или проезда по неровной земле. Возможность сложить рукоятку увеличивает портативность газонокосилки, а ее объемного тридцатилитрового травосборника хватит на покос всего участка. AL-KO Classic 3.22 SE купить идеально для небольших участков, чтобы зелень на них была под контролем.

Преимущества

Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля

Травосборник объемом 30 литров

Отсутствие токсичных выхлопов

Скашивание вплотную к краям

Складная, регулируемая рукоятка

Регулировка высоты среза

Комплектация