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Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition 112805, 1000 Вт
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition 112805, 1000 Вт
    Арт. О00000015720
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition 112805, 1000 Вт

      Электрическая газонокосилка AL-KO Classic 3.22 SE Limited Edition 112805, 1000 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000015720
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Al-Ko
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		620x375x280
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка электрическая AL-KO Classic 3.22 это экологичный, компактный вариант для регулярной стрижки газона во дворе, на даче, приусадебном или садовом участке. Легкий пропиленовый корпус прибора обладает достаточной твердостью для работы на открытом пространстве. Высоту обработки зелени можно регулировать посредством выбора одного из трех предусмотренных режимов: срезание двадцати, сорока или шестидесяти миллиметров. Конструкция газонокосилки устроена таким образом, чтобы колеса не выступали за кожух, тем самым позволяя подравнивать зелень возле стен и заборов. Плюс, такой способ передвижения делает газонокосилку сбалансированной, не дает ей перевернуться во время поворачивания или проезда по неровной земле. Возможность сложить рукоятку увеличивает портативность газонокосилки, а ее объемного тридцатилитрового травосборника хватит на покос всего участка. AL-KO Classic 3.22 SE купить идеально для небольших участков, чтобы зелень на них была под контролем.

        Преимущества

        • Предохранительный выключатель с фиксацией кабеля
        • Травосборник объемом 30 литров
        • Отсутствие токсичных выхлопов
        • Скашивание вплотную к краям
        • Складная, регулируемая рукоятка
        • Регулировка высоты среза

        Комплектация

        • Газонокосилка
        • Рама с рукояткой
        • Травосборник
        • Кабель питания
        • Руководство по эксплуатации
        • Упаковка