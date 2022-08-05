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Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Арт. О00000026400
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мощность, л.с.
|3
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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- Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.
Преимущества
- Складная рукоятка упрощает хранение Champion LM4122
- Ширина скашивания за один проход 41 см
- Центральная регулировка высоты скашивания (6 положений)
- Мягкий травосборник объемом 40 литров
- Стальная дека