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Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
5.0
1
18 990 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Арт. О00000026400
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт
Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт

Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт

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18 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000026400
5.0
1

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Мощность, л.с.
3
Тактность двигателя
четырехтактный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
18 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.

    Преимущества

    • Складная рукоятка упрощает хранение Champion LM4122
    • Ширина скашивания за один проход 41 см
    • Центральная регулировка высоты скашивания (6 положений)
    • Мягкий травосборник объемом 40 литров
    • Стальная дека