Бензиновая газонокосилка Champion LM4122, 2,2 кВт

Преимущества

Складная рукоятка упрощает хранение Champion LM4122

Ширина скашивания за один проход 41 см

Центральная регулировка высоты скашивания (6 положений)

Мягкий травосборник объемом 40 литров

Стальная дека

Газонокосилка Champion LM4122 предназначена для непрофессионального использования. Применяется на дачном и приусадебном участке. Оснащена мощным 4-тактным двигателем с воздушным охлаждением. Травосборник рассчитан на 40 литров отходов, что увеличивает продолжительность рабочего цикла. Прорезиненное покрытие на рукоятке способствует снижению вибрации.