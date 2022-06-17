Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT
Арт. О00000013079
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Мощность, л.с.
|4
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT 70/3/6 предназначена для обработки небольших территорий. Мощность устройства в 4 л.с. гарантирует высокую производительность. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм. Компактность. Рукоятка складывается, что упрощает транспортировку косилки. Удобство. Объемный травосборник позволяет реже опорожнять его от скошенной травы.
Преимущества
- 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания
- 4-х тактный двигатель
- Высокая мощность
- Простое и понятное управление