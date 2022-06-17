Преимущества

5-ступенчатая регулировка высоты скашивания

4-х тактный двигатель

Высокая мощность

Простое и понятное управление

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT 70/3/6 предназначена для обработки небольших территорий. Мощность устройства в 4 л.с. гарантирует высокую производительность. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм. Компактность. Рукоятка складывается, что упрощает транспортировку косилки. Удобство. Объемный травосборник позволяет реже опорожнять его от скошенной травы.