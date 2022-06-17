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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT
5.0
2
25 790 ₽
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT
    Арт. О00000013079
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT

      25 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000013079
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Мощность, л.с.
      		4
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      25 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-3.5 LT 70/3/6 предназначена для обработки небольших территорий. Мощность устройства в 4 л.с. гарантирует высокую производительность. Возможность регулировки скоса. Высота скашивания регулируется с помощью одного рычага в 5 положениях: 25-75 мм. Компактность. Рукоятка складывается, что упрощает транспортировку косилки. Удобство. Объемный травосборник позволяет реже опорожнять его от скошенной травы.

        Преимущества

        • 5-ступенчатая регулировка высоты скашивания
        • 4-х тактный двигатель
        • Высокая мощность
        • Простое и понятное управление