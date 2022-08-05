Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301
Арт. О00000025071
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Великобритания
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Родина бренда
|Германия
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|1100х460х840
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- Газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301 используется для стрижки газона. Технология Bosch ProSilence позволяет снизить уровень производимого ею шума до 75%. Благодаря встроенной системе Advanced высота кошения регулируется лишь при помощи одной кнопки. Вместительный травосборник легко складывается и занимает минимум места при хранении. За счет композитных подшипников газонокосилка имеет плавный ход.
Преимущества
- Индикатор заполнения травой
- Защита двигателя от перегрузки
- Система Bosch ErgoSlide позволяет легко маневрировать
- Многопозиционные переключатели обеспечивают максимальное удобство управления
- LeafCollect: газонокосилка подходит для эффективной уборки осенней листвы
- Нож LeafCollect разработан специально для улучшения качества кошения весеннего, летнего и осеннего газона
- Травосборник отличается достаточным для сбора мусора объемом в 50 литров и простотой опорожнения