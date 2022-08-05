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Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301
5.0
1
25 850 ₽
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301
    Арт. О00000025071
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301

      Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301

      25 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
      Арт. О00000025071
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Великобритания
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1100х460х840
      Все характеристики
      25 850 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301 используется для стрижки газона. Технология Bosch ProSilence позволяет снизить уровень производимого ею шума до 75%. Благодаря встроенной системе Advanced высота кошения регулируется лишь при помощи одной кнопки. Вместительный травосборник легко складывается и занимает минимум места при хранении. За счет композитных подшипников газонокосилка имеет плавный ход.

        Преимущества

        • Индикатор заполнения травой
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Система Bosch ErgoSlide позволяет легко маневрировать
        • Многопозиционные переключатели обеспечивают максимальное удобство управления
        • LeafCollect: газонокосилка подходит для эффективной уборки осенней листвы
        • Нож LeafCollect разработан специально для улучшения качества кошения весеннего, летнего и осеннего газона
        • Травосборник отличается достаточным для сбора мусора объемом в 50 литров и простотой опорожнения