Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301

Преимущества

Индикатор заполнения травой

Защита двигателя от перегрузки

Система Bosch ErgoSlide позволяет легко маневрировать

Многопозиционные переключатели обеспечивают максимальное удобство управления

LeafCollect: газонокосилка подходит для эффективной уборки осенней листвы

Нож LeafCollect разработан специально для улучшения качества кошения весеннего, летнего и осеннего газона

Травосборник отличается достаточным для сбора мусора объемом в 50 литров и простотой опорожнения

Газонокосилка Bosch AdvancedRotak 760 0.600.8B9.301 используется для стрижки газона. Технология Bosch ProSilence позволяет снизить уровень производимого ею шума до 75%. Благодаря встроенной системе Advanced высота кошения регулируется лишь при помощи одной кнопки. Вместительный травосборник легко складывается и занимает минимум места при хранении. За счет композитных подшипников газонокосилка имеет плавный ход.