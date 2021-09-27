Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
3.7
64
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
    Арт. X18612828
    3.7
    64
    Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
    Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
    Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
      Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
      Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00
      Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00

      Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X18612828
      3.7
      64

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		618х406х270
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая несамоходная газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00 имеет малый вес. Несмотря на малые габариты, мощности двигателя хватает для кошения высокой травы. Благодаря направляющим новой конструкции можно подстригать участки вдоль стен, газоны и грядки с максимальной точностью. Травосборник оснащен ручкой для удобной переноски.

        Преимущества

        • Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей сильнее в 10 раз и легче в 3 раза, чем двигатель обычной электрокосилки
        • Дизайн колес обеспечивает легкое перемещение газонокосилки
        • Большой объем травосборника для длительного цикла работ
        • Благодаря инновационным технологиям мощность двигателя увеличена до 1200 Вт
        • Объем травосборника увеличен до 31 литра, а вес снижен до 6.8 кг