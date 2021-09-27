Электрическая газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00

Преимущества

Высокооборотистый двигатель Bosch с понижающей передачей сильнее в 10 раз и легче в 3 раза, чем двигатель обычной электрокосилки

Дизайн колес обеспечивает легкое перемещение газонокосилки

Большой объем травосборника для длительного цикла работ

Благодаря инновационным технологиям мощность двигателя увеличена до 1200 Вт

Объем травосборника увеличен до 31 литра, а вес снижен до 6.8 кг

Электрическая несамоходная газонокосилка Bosch Rotak 32 0.600.885.B00 имеет малый вес. Несмотря на малые габариты, мощности двигателя хватает для кошения высокой травы. Благодаря направляющим новой конструкции можно подстригать участки вдоль стен, газоны и грядки с максимальной точностью. Травосборник оснащен ручкой для удобной переноски.