Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206

Преимущества

Система ProSilence снижает уровень шума на 75 %

Предусмотрено 7 ступеней регулировки высоты от 25 до 80 мм, переключаемых нажатием всего одной кнопки

Нож LeafCollect эффективно режет траву

Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoSlide и плавно вращающимся колесам

Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей

Инновационные направляющие Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206

Ручка для переноски

Защита двигателя от перегрузки

Индикатор заполнения травой

Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206 отлично подойдет для ухода за газоном на придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится нажатием всего одной кнопки. Система ProSilence обеспечивает низкий уровень шума, что влияет на комфортность длительного использования. Нож LeafCollect эффективно срезает траву и собирает опавшую листву, не оставляя необходимости повторного прохода по уже обработанному участку. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для переноски, что облегает транспортировку агрегата.