Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206
Арт. О00000026844
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Венгрия
|
Родина бренда
|Германия
|
Колеса на подшипниках
|Нет
|
Габариты, мм
|1100х420х840
С этим товаром смотрят
- Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206 отлично подойдет для ухода за газоном на придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится нажатием всего одной кнопки. Система ProSilence обеспечивает низкий уровень шума, что влияет на комфортность длительного использования. Нож LeafCollect эффективно срезает траву и собирает опавшую листву, не оставляя необходимости повторного прохода по уже обработанному участку. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для переноски, что облегает транспортировку агрегата.
Преимущества
- Система ProSilence снижает уровень шума на 75 %
- Предусмотрено 7 ступеней регулировки высоты от 25 до 80 мм, переключаемых нажатием всего одной кнопки
- Нож LeafCollect эффективно режет траву
- Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoSlide и плавно вращающимся колесам
- Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей
- Инновационные направляющие Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206
- Ручка для переноски
- Защита двигателя от перегрузки
- Индикатор заполнения травой