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Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206
5.0
1
Найти аналог
Электрические газонокосилки
    Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206
    Арт. О00000026844
    5.0
    1
    Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206

      Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 0.600.8B9.206

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026844
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Венгрия
      Родина бренда
      		Германия
      Колеса на подшипниках
      		Нет
      Габариты, мм
      		1100х420х840
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрическая газонокосилка Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206 отлично подойдет для ухода за газоном на придомовой территории. Семь ступеней регулировки высоты скашивания позволят привести траву на участке в желаемый вид. Переключение производится нажатием всего одной кнопки. Система ProSilence обеспечивает низкий уровень шума, что влияет на комфортность длительного использования. Нож LeafCollect эффективно срезает траву и собирает опавшую листву, не оставляя необходимости повторного прохода по уже обработанному участку. На корпусе газонокосилки предусмотрена ручка для переноски, что облегает транспортировку агрегата.

        Преимущества

        • Система ProSilence снижает уровень шума на 75 %
        • Предусмотрено 7 ступеней регулировки высоты от 25 до 80 мм, переключаемых нажатием всего одной кнопки
        • Нож LeafCollect эффективно режет траву
        • Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoSlide и плавно вращающимся колесам
        • Высокооборотистый двигатель с понижающей передачей
        • Инновационные направляющие Bosch AdvancedRotak 660 06008B9206
        • Ручка для переноски
        • Защита двигателя от перегрузки
        • Индикатор заполнения травой