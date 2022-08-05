Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00

Преимущества

Гребенки для простоты скашивания травы вдоль кромок, ограждений, клумб и дорожек

Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoFlex и плавно вращающимся колесам

GrassCombs ускоряет обработку, обеспечивая чистую окантовку кромок, в том числе рядом со стенами

Ручка для переноски

Питание от аккумулятора - мобильность без зависимости от электросети

Не выделяет токсичных выхлопов - экологичность

Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 06008B9B00 используется для ухода за садовой и придомовой территорией, идеально обкашивает все сложные участки и кромки газона. Телескопическая рукоятка ErgoFlex имеет несколько точек регулировки, что позволяет подобрать оптимальное положение под любой рост пользователя и обеспечивает комфорт в процессе работы. На корпусе газонокосилки предусмотрена удобная ручка, она облегчает транспортировку агрегата.