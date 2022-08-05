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Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
5.0
1
37 990 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Арт. О00000027163
    5.0
    1
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
    Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00

      Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00

      37 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽
      Арт. О00000027163
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Да
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      37 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 792 ₽
      • Доставка завтра или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 06008B9B00 используется для ухода за садовой и придомовой территорией, идеально обкашивает все сложные участки и кромки газона. Телескопическая рукоятка ErgoFlex имеет несколько точек регулировки, что позволяет подобрать оптимальное положение под любой рост пользователя и обеспечивает комфорт в процессе работы. На корпусе газонокосилки предусмотрена удобная ручка, она облегчает транспортировку агрегата.

        Преимущества

        • Гребенки для простоты скашивания травы вдоль кромок, ограждений, клумб и дорожек
        • Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoFlex и плавно вращающимся колесам
        • GrassCombs ускоряет обработку, обеспечивая чистую окантовку кромок, в том числе рядом со стенами
        • Ручка для переноски
        • Питание от аккумулятора - мобильность без зависимости от электросети
        • Не выделяет токсичных выхлопов - экологичность