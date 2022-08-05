Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 0.600.8B9.B00
Арт. О00000027163
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Да
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Количество колес
|четырехколесная
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- Аккумуляторная газонокосилка Bosch EasyRotak 36-550 06008B9B00 используется для ухода за садовой и придомовой территорией, идеально обкашивает все сложные участки и кромки газона. Телескопическая рукоятка ErgoFlex имеет несколько точек регулировки, что позволяет подобрать оптимальное положение под любой рост пользователя и обеспечивает комфорт в процессе работы. На корпусе газонокосилки предусмотрена удобная ручка, она облегчает транспортировку агрегата.
Преимущества
- Гребенки для простоты скашивания травы вдоль кромок, ограждений, клумб и дорожек
- Спокойное кошение благодаря рукояткам ErgoFlex и плавно вращающимся колесам
- GrassCombs ускоряет обработку, обеспечивая чистую окантовку кромок, в том числе рядом со стенами
- Ручка для переноски
- Питание от аккумулятора - мобильность без зависимости от электросети
- Не выделяет токсичных выхлопов - экологичность