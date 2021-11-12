Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141Li 9676284-01

Газонокосилка аккумуляторная LC 141li 9676284 01 Husqvarna будет идеальным решением для большой зеленой территории. Усадьбы, поместья, дачи, загородные дома, парки, сады и дворы многоквартирных домов - она точно пригодится там, где есть буйная зелень. Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141li покорит своей мощью, тщательностью обработки и выносливостью. С ней высокая трава, заросшие кустарники и надоедливые сорняки будут в прошлом - травосборник этого инструмента вмещает до пятидесяти литров скошенной растительности. Еще одной радостью станет ее тихое поведение: благодаря электрическому двигателю газонокосилка будет почти не производить шума. Все элементы управления находятся на корпусе, поэтому с газонокосилкой будет легко управиться. Укрепленная дека, увеличенные колеса и возможность изменения высоты покоса позволяют проходить ножами даже в самых трудных местах. Husqvarna LC 141li купить можно и за ее автоматизированность - наличие десяти режимов работы, предназначенных для каждой конкретной степени покрытия растениями площади не оставит равнодушным никого.

Преимущества

Экологичная;

Тихая;

Мощная;

Тщательная;

Вместительная;

Маневренная;

Портативная;

Комфортная.

Комплектация