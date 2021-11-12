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Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141Li 9676284-01
5.0
3
63 290 ₽
Аккумуляторные газонокосилки
  • Персональная скидка
Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141Li 9676284-01
Арт. О00000004978
5.0
3
Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141Li 9676284-01
  • Персональная скидка

Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141Li 9676284-01

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63 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Арт. О00000004978
5.0
3

Характеристики

Производитель
Husqvarna
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Количество колес
четырехколесная
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
63 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 7 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка завтра или позже, 850 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Газонокосилка аккумуляторная LC 141li 9676284 01 Husqvarna будет идеальным решением для большой зеленой территории. Усадьбы, поместья, дачи, загородные дома, парки, сады и дворы многоквартирных домов - она точно пригодится там, где есть буйная зелень. Аккумуляторная газонокосилка Husqvarna LC 141li покорит своей мощью, тщательностью обработки и выносливостью. С ней высокая трава, заросшие кустарники и надоедливые сорняки будут в прошлом - травосборник этого инструмента вмещает до пятидесяти литров скошенной растительности. Еще одной радостью станет ее тихое поведение: благодаря электрическому двигателю газонокосилка будет почти не производить шума. Все элементы управления находятся на корпусе, поэтому с газонокосилкой будет легко управиться. Укрепленная дека, увеличенные колеса и возможность изменения высоты покоса позволяют проходить ножами даже в самых трудных местах. Husqvarna LC 141li купить можно и за ее автоматизированность - наличие десяти режимов работы, предназначенных для каждой конкретной степени покрытия растениями площади не оставит равнодушным никого.

    Преимущества

    • Экологичная;
    • Тихая;
    • Мощная;
    • Тщательная;
    • Вместительная;
    • Маневренная;
    • Портативная;
    • Комфортная.

    Комплектация

    Аккумулятор и зарядное устройство не входят в комплект.
    • Газонокосилка в сборе;
    • Инструкция по эксплуатации;
    • Гарантийный талон.