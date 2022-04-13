Газонокосилка электрическая Monferme 25187M

Преимущества

Отсутствие выхлопных газов и надоедливого шума

Защита двигателя от удара

Нож изготовлен по специальной технологии

Удобный и безопасный захват эргономичной складной рукоятки обеспечивает ее специальное покрытие

Индикатор наполнения травосборника

Наличие насадки для мульчирования позволяет выгодно использовать травяную массу в виде подкормки

5-ступенчатая регулировка среза травы

Газонокосилка Monferme 25187M электрическая служит отличным помощником вовремя стрижки зеленых газонов и обладает высокой производительностью, мобильностью и маневренностью. Она отлично справляется с работами на небольших и среднего размера садовых участках. Благодаря использованию современных технологий, эта модель позволяет экономить в среднем до 35% электроэнергии и не требует специального обслуживания. Запуск электрического двигателя происходит сразу после нажатия кнопки пуска. Встроенная система защиты двигателя надежно защищает его от поломок. Травосборник оборудован специальным индикатором, который отображает степень его заполнения. Пятиступенчатый переключатель регулирует высоту стрижки травы в диапазоне от 20 до 80 мм. Эргономичная форма складной рукоятки с мягким покрытием обеспечивает удобный и безопасный ее захват, а также компактное хранение. Пластиковый корпус газонокосилки не подвержен процессу коррозии.