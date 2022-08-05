Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S

Преимущества

Самоходная модель с приводом на задние колеса

Рукоятка Stiga Fulcrum с мягким покрытием

4 в 1 - сбор в травосборник через задний выброс, задний выброс травы, боковой и мульчирование Multiclip

Высокопроизводительный бензиновый 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов Stiga ST 170 OHV Autochoke

DSC (Dynamic Speed Control) - система DSC обеспечивает более плавное трогание с места, запуск намного плавнее, колеса синхронизируются и управляются в движении. Таким образом, газонокосилки с DSC обеспечивают большую степень удобства, бережное отношение к газону и проще в обращении

Антикоррозионное покрытие деки

Защитная пластина - передняя защитная пластина устанавливается в деке снизу для лучшего сбора травы и снижения возможности срезания дерна

Передняя ручка - удобная передняя ручка для подъема газонокосилки. Придает косилке более агрессивный вид и может быть полезна при подъеме агрегата

Штуцер для промывки деки

Шарикоподшипники в колесах - применение шарикоподшипников в креплении колес, обуславливает плавный ход и долговечность агрегата. Они способствуют повышению маневренности агрегата на неровных поверхностях. Подшипники позволили сделать ход плавным и мягким. Благодаря им, внутренности корпуса надежно защищены от механических повреждений, вызванных толчками

Центральная регулировка высоты кошения

Вместительный травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения

Увеличенный размер задних колес - 200/280 мм. c шарикоподшипниками и мягким протектором

Габариты газонокосилки - 1590x1200x550 мм

Самоходная газонокосилка STIGA Combi 753 S имеет ширину кошения 51 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальных шасси установлен надежный двигатель STIGA объемом 166 куб. см и полезной выходной мощностью 2,60 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка Combi 753 S позволяет использовать один из 4 режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы, т. е. ее измельчением и равномерным распределением по газону для удобрения почвы. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Предусмотрено 6 фиксированных позиций от 22 до 80 мм. Задние колеса большого диаметра упрощают маневрирование на неровном участке. В комплект поставки входит боковой дефлектор и мульчирующая заглушка.