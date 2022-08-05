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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
5.0
1
48 290 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Арт. О00000040022
5.0
1
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S

Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 753S

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48 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040022
5.0
1

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
48 290 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 2 168 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Самоходная газонокосилка STIGA Combi 753 S имеет ширину кошения 51 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальных шасси установлен надежный двигатель STIGA объемом 166 куб. см и полезной выходной мощностью 2,60 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка Combi 753 S позволяет использовать один из 4 режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы, т. е. ее измельчением и равномерным распределением по газону для удобрения почвы. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Предусмотрено 6 фиксированных позиций от 22 до 80 мм. Задние колеса большого диаметра упрощают маневрирование на неровном участке. В комплект поставки входит боковой дефлектор и мульчирующая заглушка.

    Преимущества

    • Самоходная модель с приводом на задние колеса
    • Рукоятка Stiga Fulcrum с мягким покрытием
    • 4 в 1 - сбор в травосборник через задний выброс, задний выброс травы, боковой и мульчирование Multiclip
    • Высокопроизводительный бензиновый 4-х тактный двигатель с верхним расположением клапанов Stiga ST 170 OHV Autochoke
    • DSC (Dynamic Speed Control) - система DSC обеспечивает более плавное трогание с места, запуск намного плавнее, колеса синхронизируются и управляются в движении. Таким образом, газонокосилки с DSC обеспечивают большую степень удобства, бережное отношение к газону и проще в обращении
    • Антикоррозионное покрытие деки
    • Защитная пластина - передняя защитная пластина устанавливается в деке снизу для лучшего сбора травы и снижения возможности срезания дерна
    • Передняя ручка - удобная передняя ручка для подъема газонокосилки. Придает косилке более агрессивный вид и может быть полезна при подъеме агрегата
    • Штуцер для промывки деки
    • Шарикоподшипники в колесах - применение шарикоподшипников в креплении колес, обуславливает плавный ход и долговечность агрегата. Они способствуют повышению маневренности агрегата на неровных поверхностях. Подшипники позволили сделать ход плавным и мягким. Благодаря им, внутренности корпуса надежно защищены от механических повреждений, вызванных толчками
    • Центральная регулировка высоты кошения
    • Вместительный травосборник из текстиля и пластика с индикатором заполнения
    • Увеличенный размер задних колес - 200/280 мм. c шарикоподшипниками и мягким протектором
    • Габариты газонокосилки - 1590x1200x550 мм