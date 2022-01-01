Преимущества

Самоходный принцип передвижения с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем

4 в 1: задний выброс, сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование

Большие задние колеса - превосходная маневренность

Самоходный принцип перемещения - комфортная работа

Вместительный травосборник - продолжительная работа

Складная ручка - компактное хранение

Регулировка рукоятки - комфортная работа

Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA COMBI 748 S 2L0486848/ST2 имеет ширину кошения 46 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальных шасси установлен надежный двигатель STIGA объемом 139 куб. см и полезной выходной мощностью 2.2 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка позволяет использовать один из 4 режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы, т. е. тщательным ее измельчением и равномерным распределением по газону в качестве естественного удобрения.