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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 748 S
Арт. О00000038498
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA COMBI 748 S 2L0486848/ST2 имеет ширину кошения 46 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальных шасси установлен надежный двигатель STIGA объемом 139 куб. см и полезной выходной мощностью 2.2 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка позволяет использовать один из 4 режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы, т. е. тщательным ее измельчением и равномерным распределением по газону в качестве естественного удобрения.
Преимущества
- Самоходный принцип передвижения с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
- 4 в 1: задний выброс, сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
- Большие задние колеса - превосходная маневренность
- Самоходный принцип перемещения - комфортная работа
- Вместительный травосборник - продолжительная работа
- Складная ручка - компактное хранение
- Регулировка рукоятки - комфортная работа