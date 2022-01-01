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Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 748 S
42 390 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 748 S
Арт. О00000038498
Бензиновая самоходная газонокосилка Stiga Combi 748 S
  • Персональная скидка

Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 748 S

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42 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 864 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000038498

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
42 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 864 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Бензиновая самоходная газонокосилка STIGA COMBI 748 S 2L0486848/ST2 имеет ширину кошения 46 см и оснащена гибридным травосборником с индикатором заполнения объемом 60 литров. На стальных шасси установлен надежный двигатель STIGA объемом 139 куб. см и полезной выходной мощностью 2.2 кВт при 2900 об/мин. Газонокосилка позволяет использовать один из 4 режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы, т. е. тщательным ее измельчением и равномерным распределением по газону в качестве естественного удобрения.

    Преимущества

    • Самоходный принцип передвижения с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
    • 4 в 1: задний выброс, сбор в травосборник, боковой выброс, мульчирование
    • Большие задние колеса - превосходная маневренность
    • Самоходный принцип перемещения - комфортная работа
    • Вместительный травосборник - продолжительная работа
    • Складная ручка - компактное хранение
    • Регулировка рукоятки - комфортная работа