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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Арт. О00000003416
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
    Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)

      Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000003416
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		вариатор
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 50 SVEQ 294503548/ST1 с регулятором скорости позволяет качественно и быстро подстичь заросшую траву. Оснащена высокоэффективным двигателем STIGA ST 170 LS. Быстрый запуск. Модель с автозапуском значительно сокращает время работы и очень удобна для владельцев - достаточно просто нажать на кнопку. Система резки 4-в-1. Косилка оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.

        Преимущества

        • Запуск двигателя кнопкой
        • Вариатор
        • Регулируемая рукоятка делает работу с косилкой простой и удобной
        • Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
        • Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
        • 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
        • 180/240 мм колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием
        • Травосборник на 70 литров с индикатором заполнения