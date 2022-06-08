Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
Арт. О00000003416
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 50 SVEQ (самоходная, с бензиновым двигателем)
Арт. О00000003416
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|вариатор
- Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 50 SVEQ 294503548/ST1 с регулятором скорости позволяет качественно и быстро подстичь заросшую траву. Оснащена высокоэффективным двигателем STIGA ST 170 LS. Быстрый запуск. Модель с автозапуском значительно сокращает время работы и очень удобна для владельцев - достаточно просто нажать на кнопку. Система резки 4-в-1. Косилка оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.
Преимущества
- Запуск двигателя кнопкой
- Вариатор
- Регулируемая рукоятка делает работу с косилкой простой и удобной
- Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
- Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
- 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
- 180/240 мм колеса с протектором на подшипниках с мягким покрытием
- Травосборник на 70 литров с индикатором заполнения