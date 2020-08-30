Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ

Преимущества

Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем

Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки

4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс

Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения

Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 SQ 2L0486848/ST1 предназначена для средних участков площадью до 1200 кв.м. Система резки 4-в-1. Модель оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.