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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Арт. О00000013775
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
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- Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 SQ 2L0486848/ST1 предназначена для средних участков площадью до 1200 кв.м. Система резки 4-в-1. Модель оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.
Преимущества
- Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
- Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
- 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
- Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения