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Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
3.8
4
49 390 ₽
Бензиновые газонокосилки
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Арт. О00000013775
3.8
4
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
  • Персональная скидка
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ
Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ

Бензиновая газонокосилка Stiga Combi 48SQ

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49 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. О00000013775
3.8
4

Характеристики

Производитель
Stiga
Страна производства
Словакия
Родина бренда
Швеция
Большие задние колеса
Да
Трансмиссия
механическая
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
49 390 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 778 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Самоходная бензомоторная газонокосилка STIGA Combi 48 SQ 2L0486848/ST1 предназначена для средних участков площадью до 1200 кв.м. Система резки 4-в-1. Модель оснащена травосборником, боковым дефлектором срезанной травы и мульчирующей заглушкой. Это позволяет использовать один из четырех режимов кошения: с задним выбросом, боковым выбросом, сбором или мульчированием срезанной травы. Простая регулировка высоты скоса. Регулировка высоты кошения выполняется централизованно с помощью специального рычага и не представляет сложности. Компактность. Рукоятка может складываться для удобства хранения и транспортировки косилки.

    Преимущества

    • Самоходная модель с динамическим контролем скорости (DSC) для ступенчатого переключения механизма сцепления с двигателем
    • Складная рукоятка упрощает хранение газонокосилки
    • 4 режима: сбор в травосборник, мульчирование, задний выброс, боковой выброс
    • Травосборник на 60 литров с индикатором заполнения