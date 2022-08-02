Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
Арт. О00000016681
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Словакия
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Родина бренда
|Швеция
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Большие задние колеса
|Да
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Трансмиссия
|механическая
- Бензомоторная газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B 294562828/ST1 предназначена для ухода за площадью до 2500 м². Индикатор заполнения мусоросборника позволяет своевременно очистить бак. Специальный нож с двумя режущими кромками обеспечивает идеальный срез.
Преимущества
- Регулируемая складная ручка - для удобства при транспортировки и хранении
- Семь положений кошения - для разных задач
- Мульчирование - для естественного удобрения почвы
- Привод на задние колеса - для простоты управления
- Специальный протектор шин не оставляет следов на газоне
- Травосборник объемом 70 литров - для долгой работы без перерыва
- Индикатор заполнения - для своевременной очистки
- Боковой и задний сбор травы позволяет подстраиваться под ситуацию