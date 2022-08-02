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Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
    Арт. О00000016681
    5.0
    1
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
    Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B
      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B

      Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016681
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stiga
      Страна производства
      		Словакия
      Родина бренда
      		Швеция
      Большие задние колеса
      		Да
      Трансмиссия
      		механическая
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензомоторная газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B 294562828/ST1 предназначена для ухода за площадью до 2500 м². Индикатор заполнения мусоросборника позволяет своевременно очистить бак. Специальный нож с двумя режущими кромками обеспечивает идеальный срез.

        Преимущества

        • Регулируемая складная ручка - для удобства при транспортировки и хранении
        • Семь положений кошения - для разных задач
        • Мульчирование - для естественного удобрения почвы
        • Привод на задние колеса - для простоты управления
        • Специальный протектор шин не оставляет следов на газоне
        • Травосборник объемом 70 литров - для долгой работы без перерыва
        • Индикатор заполнения - для своевременной очистки
        • Боковой и задний сбор травы позволяет подстраиваться под ситуацию