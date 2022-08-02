Бензиновая газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B

Преимущества

Регулируемая складная ручка - для удобства при транспортировки и хранении

Семь положений кошения - для разных задач

Мульчирование - для естественного удобрения почвы

Привод на задние колеса - для простоты управления

Специальный протектор шин не оставляет следов на газоне

Травосборник объемом 70 литров - для долгой работы без перерыва

Индикатор заполнения - для своевременной очистки

Боковой и задний сбор травы позволяет подстраиваться под ситуацию

Бензомоторная газонокосилка Stiga Twinclip 55 SQ B 294562828/ST1 предназначена для ухода за площадью до 2500 м². Индикатор заполнения мусоросборника позволяет своевременно очистить бак. Специальный нож с двумя режущими кромками обеспечивает идеальный срез.