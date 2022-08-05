Газонокосилка Fasto 50CT
Арт. 1128619
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Caiman FASTO 50C – профессиональная самоходная бензиновая модель с мульчированием. Простая и надежная конструкция гарантирует длительный срок службы. Функция мульчирования позволяет сократить время на сбор травы и решить проблему с ее утилизацией – она будет мелко нарезана и станет источником ценных питательных веществ для почвы.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С
- Привод хода
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Мульчирующий нож
- Колеса на двойных подшипниках
- Профессиональная система мульчирования