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Газонокосилка Fasto 50CT
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Fasto 50CT
    Арт. 1128619
    5.0
    1
    Газонокосилка Fasto 50CT

      Газонокосилка Fasto 50CT

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128619
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman FASTO 50C – профессиональная самоходная бензиновая модель с мульчированием. Простая и надежная конструкция гарантирует длительный срок службы. Функция мульчирования позволяет сократить время на сбор травы и решить проблему с ее утилизацией – она будет мелко нарезана и станет источником ценных питательных веществ для почвы.

        Преимущества

        • Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С
        • Привод хода
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Мульчирующий нож
        • Колеса на двойных подшипниках
        • Профессиональная система мульчирования