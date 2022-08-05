Газонокосилка Fasto 50CT

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С

Привод хода

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Мульчирующий нож

Колеса на двойных подшипниках

Профессиональная система мульчирования

Газонокосилка Caiman FASTO 50C – профессиональная самоходная бензиновая модель с мульчированием. Простая и надежная конструкция гарантирует длительный срок службы. Функция мульчирования позволяет сократить время на сбор травы и решить проблему с ее утилизацией – она будет мелко нарезана и станет источником ценных питательных веществ для почвы.