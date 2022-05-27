Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
Арт. Ю00000021351
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Большие задние колеса
|Нет
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Количество колес
|четырехколесная
- Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3 - компактный агрегат для скашивания травы на небольших газонах. Высота скоса варьируется от 35 до 65 мм. Устройство обладает высокой мощностью, что обеспечивает эффективность в работе. Косилка перемещается вручную. Боковой дефлектор направляет траву в сторону. Складная рукоятка со встроенными рычагами управления повышает удобство управления и хранения газонокосилки.
Преимущества
- Трехступенчатая регулировка высоты скашивания
- Небольшой вес
- Прорезиненная рукоятка
- 4-х тактный двигатель OHV
- Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин
- Простое и понятное управление