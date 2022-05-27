Преимущества

Трехступенчатая регулировка высоты скашивания

Небольшой вес

Прорезиненная рукоятка

4-х тактный двигатель OHV

Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин

Простое и понятное управление

Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3 - компактный агрегат для скашивания травы на небольших газонах. Высота скоса варьируется от 35 до 65 мм. Устройство обладает высокой мощностью, что обеспечивает эффективность в работе. Косилка перемещается вручную. Боковой дефлектор направляет траву в сторону. Складная рукоятка со встроенными рычагами управления повышает удобство управления и хранения газонокосилки.