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Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
5.0
2
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
    Арт. Ю00000021351
    5.0
    2
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
    Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3
      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3

      Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. Ю00000021351
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Большие задние колеса
      		Нет
      Количество колес
      		четырехколесная
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензиновая газонокосилка Huter GLM-4.0 G 70/3/3 - компактный агрегат для скашивания травы на небольших газонах. Высота скоса варьируется от 35 до 65 мм. Устройство обладает высокой мощностью, что обеспечивает эффективность в работе. Косилка перемещается вручную. Боковой дефлектор направляет траву в сторону. Складная рукоятка со встроенными рычагами управления повышает удобство управления и хранения газонокосилки.

        Преимущества

        • Трехступенчатая регулировка высоты скашивания
        • Небольшой вес
        • Прорезиненная рукоятка
        • 4-х тактный двигатель OHV
        • Число оборотов двигателя на холостом ходу: 2800 об/мин
        • Простое и понятное управление