Газонокосилка Fasto 50CV
Арт. 1128622
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка бензиновая Caiman FASTO 50CV - профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с уникальной коробкой передач, позволяющей выбирать одну из 3 скоростей движения. Она предназначена для частых нагрузок и скоростной стрижки травы. Закрытый корпус позволяет эффективно мульчировать срезанную траву и снижать уровень шума.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С
- Уникальная полноценная 3-ступенчатая коробка передач
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Мульчирующий нож
- Алюминиевые колеса на двойных подшипниках