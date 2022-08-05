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Газонокосилка Fasto 50CV
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Fasto 50CV
    Арт. 1128622
    5.0
    1
    Газонокосилка Fasto 50CV

      Газонокосилка Fasto 50CV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128622
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка бензиновая Caiman FASTO 50CV - профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с уникальной коробкой передач, позволяющей выбирать одну из 3 скоростей движения. Она предназначена для частых нагрузок и скоростной стрижки травы. Закрытый корпус позволяет эффективно мульчировать срезанную траву и снижать уровень шума.

        Преимущества

        • Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С
        • Уникальная полноценная 3-ступенчатая коробка передач
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Мульчирующий нож
        • Алюминиевые колеса на двойных подшипниках