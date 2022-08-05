Газонокосилка Fasto 50CV

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 166С

Уникальная полноценная 3-ступенчатая коробка передач

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Мульчирующий нож

Алюминиевые колеса на двойных подшипниках

Газонокосилка бензиновая Caiman FASTO 50CV - профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с уникальной коробкой передач, позволяющей выбирать одну из 3 скоростей движения. Она предназначена для частых нагрузок и скоростной стрижки травы. Закрытый корпус позволяет эффективно мульчировать срезанную траву и снижать уровень шума.