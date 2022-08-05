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Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC
    Арт. 1128717
    5.0
    1
    Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC

      Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128717
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Мощность, л.с.
      		8
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Косилка для высокой травы Caiman RM80C - идеальный инструмент для заготовки сена и расчистки неухоженных территорий. Машина сконструирована так, чтобы срезать травяной стебель только один раз (не измельчая его) и укладывать в ряд для обеспечения равномерного высыхания и облегчения последующего сбора.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 225CC. Одноцилиндровый мотор с вертикальным расположением коленвала и чугунной гильзой цилиндра изготовлен по технологии OHV (верхнее расположение клапанов)
        • Конструкция мотора рассчитана на длительные ежедневные нагрузки профессиональной техники
        • 4 плавающих ножа, закрепленные на стальном диске. Такая система идеально подходит для стрижи высокой травы и кустарника. При попадании ножа на камень или любой твердый предмет, они складываются, что позволяет снизить ударную нагрузку на режущий механизм
        • Ременной привод ножей сохраняет коленвал двигателя после удара работающего ножа о посторонний предмет (камень, арматура) и тем самым увеличивает срок службы двигателя
        • Два больших пневмоколеса c сельскохозяйственным протектором дают возможность преодолевать любые препятствия и неровности
        • Удобство управления. Рукоятка имеет регулировку по высоте, а также все необходимые элементы для управления машиной, которые находятся прямо под рукой оператора и легко доступны
        • Угол разворота 360 градусов делает машину чрезвычайно маневренной
        • Жесткая стальная рама, металлический защитный кожух способны выдержать ежедневные большие нагрузки
        • Система отключения ножей обеспечивает моментальную остановку работы режущих элементов. Удобно расположена на руле