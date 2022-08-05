Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC
Арт. 1128717
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Франция
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Мощность, л.с.
|8
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Тактность двигателя
|четырехтактный
- Косилка для высокой травы Caiman RM80C - идеальный инструмент для заготовки сена и расчистки неухоженных территорий. Машина сконструирована так, чтобы срезать травяной стебель только один раз (не измельчая его) и укладывать в ряд для обеспечения равномерного высыхания и облегчения последующего сбора.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 225CC. Одноцилиндровый мотор с вертикальным расположением коленвала и чугунной гильзой цилиндра изготовлен по технологии OHV (верхнее расположение клапанов)
- Конструкция мотора рассчитана на длительные ежедневные нагрузки профессиональной техники
- 4 плавающих ножа, закрепленные на стальном диске. Такая система идеально подходит для стрижи высокой травы и кустарника. При попадании ножа на камень или любой твердый предмет, они складываются, что позволяет снизить ударную нагрузку на режущий механизм
- Ременной привод ножей сохраняет коленвал двигателя после удара работающего ножа о посторонний предмет (камень, арматура) и тем самым увеличивает срок службы двигателя
- Два больших пневмоколеса c сельскохозяйственным протектором дают возможность преодолевать любые препятствия и неровности
- Удобство управления. Рукоятка имеет регулировку по высоте, а также все необходимые элементы для управления машиной, которые находятся прямо под рукой оператора и легко доступны
- Угол разворота 360 градусов делает машину чрезвычайно маневренной
- Жесткая стальная рама, металлический защитный кожух способны выдержать ежедневные большие нагрузки
- Система отключения ножей обеспечивает моментальную остановку работы режущих элементов. Удобно расположена на руле