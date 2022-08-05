Косилка для высокой травы Caiman RM80C, двиг. Caiman Green Engine 225CC

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 225CC. Одноцилиндровый мотор с вертикальным расположением коленвала и чугунной гильзой цилиндра изготовлен по технологии OHV (верхнее расположение клапанов)

Конструкция мотора рассчитана на длительные ежедневные нагрузки профессиональной техники

4 плавающих ножа, закрепленные на стальном диске. Такая система идеально подходит для стрижи высокой травы и кустарника. При попадании ножа на камень или любой твердый предмет, они складываются, что позволяет снизить ударную нагрузку на режущий механизм

Ременной привод ножей сохраняет коленвал двигателя после удара работающего ножа о посторонний предмет (камень, арматура) и тем самым увеличивает срок службы двигателя

Два больших пневмоколеса c сельскохозяйственным протектором дают возможность преодолевать любые препятствия и неровности

Удобство управления. Рукоятка имеет регулировку по высоте, а также все необходимые элементы для управления машиной, которые находятся прямо под рукой оператора и легко доступны

Угол разворота 360 градусов делает машину чрезвычайно маневренной

Жесткая стальная рама, металлический защитный кожух способны выдержать ежедневные большие нагрузки

Система отключения ножей обеспечивает моментальную остановку работы режущих элементов. Удобно расположена на руле

Косилка для высокой травы Caiman RM80C - идеальный инструмент для заготовки сена и расчистки неухоженных территорий. Машина сконструирована так, чтобы срезать травяной стебель только один раз (не измельчая его) и укладывать в ряд для обеспечения равномерного высыхания и облегчения последующего сбора.