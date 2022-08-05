Газонокосилка Fasto 55CV

Преимущества

Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С

3-ступенчатая коробка передач

Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием

Мульчирующий нож

Колеса на двойных подшипниках

Профессиональная система мульчирования

Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)

Газонокосилка Caiman FASTO 55CV – профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с 3 скоростями движения. Закрытый корпус для эффективного мульчирования и снижения уровня шума, особый нож для качественного измельчения, простая и надежная конструкция – ничего лишнего, только то, что нужно для работы на средних и больших территориях.