Газонокосилка Fasto 55CV
Арт. 1128627
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Тактность двигателя
|четырехтактный
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Ёмкость топливного бака, л
|1
- Газонокосилка Caiman FASTO 55CV – профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с 3 скоростями движения. Закрытый корпус для эффективного мульчирования и снижения уровня шума, особый нож для качественного измельчения, простая и надежная конструкция – ничего лишнего, только то, что нужно для работы на средних и больших территориях.
Преимущества
- Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С
- 3-ступенчатая коробка передач
- Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
- Мульчирующий нож
- Колеса на двойных подшипниках
- Профессиональная система мульчирования
- Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)