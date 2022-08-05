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Газонокосилка Fasto 55CV
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Fasto 55CV
    Арт. 1128627
    5.0
    1
    Газонокосилка Fasto 55CV

      Газонокосилка Fasto 55CV

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128627
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Ёмкость топливного бака, л
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Caiman FASTO 55CV – профессиональная мульчирующая бензиновая самоходная модель с 3 скоростями движения. Закрытый корпус для эффективного мульчирования и снижения уровня шума, особый нож для качественного измельчения, простая и надежная конструкция – ничего лишнего, только то, что нужно для работы на средних и больших территориях.

        Преимущества

        • Производительный и экологичный четырехтактный бензиновый двигатель Caiman Green Engine 196С
        • 3-ступенчатая коробка передач
        • Профессиональная стальная режущая дека с ударопрочным молотковым покрытием
        • Мульчирующий нож
        • Колеса на двойных подшипниках
        • Профессиональная система мульчирования
        • Центральная регулировка высоты стрижки (8 положений)