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Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160
5.0
1
Найти аналог
Бензиновые газонокосилки
    Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160
    Арт. 1128696
    5.0
    1
    Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160
    Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160
      Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160
      Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160

      Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. 1128696
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Франция
      Мощность, л.с.
      		5.5
      Тактность двигателя
      		четырехтактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Газонокосилка Kaaz-Honda LM5360HXA-PRO - профессиональная бензиновая самоходная модель, сделанная в Японии. Она способна выдерживать жесткие условия, эффективно работать в интенсивном режиме, сочетая современные технологии и простоту обращения с превосходным результатом

        Преимущества

        • PRO четырехтактный двигатель HONDA GXV 160 UH2 (Япония) все компоненты двигателя имеют повышенную надежность и разработаны для длительного использования. Обладает самым низким потреблением топлива в своем классе и самой высокой мощностью при таком рабочем объеме. Экологичен, соответствует EPA/CARB
        • Гофрированный воздушный фильтр большой площади обеспечивает стабильную подачу воздуха в карбюратор, что гарантирует качественную подготовку топливной смеси и надежную защиту двигателя
        • Механический декомпрессор создает плавный, легкий пуск
        • PRO карбюратор One-Start дает возможность запустить двигатель одним рывком за ручку стартера
        • Безопасный запуск двигателя позволяет оператору завести двигатель без подключения режущих ножей. Что очень удобно при передвижении газонокосилки на место непосредственной работы или переезде через препятствия
        • PRO дека, алюминиевая Не ржавеет, термоустойчивая, не восприимчива к травяной кислоте и бензину. Алюминиевый корпус деки KAAZ выполнен методом литья под давлением и обладает высочайшей прочностью и жесткостью. По краям она защищена стальными накладками
        • Регулировка высоты стрижки выполняется при помощи удобных рычагов отдельно на каждом колесе
        • PRO трансмиссия облегчает оператору работу на газоне, склоне или не ровных участках. Отличается высокой надежностью. Привод на задние колеса газонокосилки осуществляется посредством карданного вала и двухступенчатого редуктора задней оси, который дает возможность устанавливать скорость движения 3,6 или 5 км/ч
        • Металлические колеса на подшипниках обеспечивают стабильность и плавность хода. Облегчают работу оператора
        • Уникальная система сбора травы гарантирует идеальную чистоту стрижки газона. Позволяет использовать газонокосилку как пылесос для сбора упавшей листвы. Система позволяет работать при любом состоянии газона, так как специальная форма внутреннего корпуса «Улитки» на деке в сочетании с ножами обеспечивает сильное всасывание в травосборник как сырой, так и сухой травы, а также листьев