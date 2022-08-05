Газонокосилка Caiman LM5360HXA-PRO, двиг. Honda GXV160

Преимущества

PRO четырехтактный двигатель HONDA GXV 160 UH2 (Япония) все компоненты двигателя имеют повышенную надежность и разработаны для длительного использования. Обладает самым низким потреблением топлива в своем классе и самой высокой мощностью при таком рабочем объеме. Экологичен, соответствует EPA/CARB

Гофрированный воздушный фильтр большой площади обеспечивает стабильную подачу воздуха в карбюратор, что гарантирует качественную подготовку топливной смеси и надежную защиту двигателя

Механический декомпрессор создает плавный, легкий пуск

PRO карбюратор One-Start дает возможность запустить двигатель одним рывком за ручку стартера

Безопасный запуск двигателя позволяет оператору завести двигатель без подключения режущих ножей. Что очень удобно при передвижении газонокосилки на место непосредственной работы или переезде через препятствия

PRO дека, алюминиевая Не ржавеет, термоустойчивая, не восприимчива к травяной кислоте и бензину. Алюминиевый корпус деки KAAZ выполнен методом литья под давлением и обладает высочайшей прочностью и жесткостью. По краям она защищена стальными накладками

Регулировка высоты стрижки выполняется при помощи удобных рычагов отдельно на каждом колесе

PRO трансмиссия облегчает оператору работу на газоне, склоне или не ровных участках. Отличается высокой надежностью. Привод на задние колеса газонокосилки осуществляется посредством карданного вала и двухступенчатого редуктора задней оси, который дает возможность устанавливать скорость движения 3,6 или 5 км/ч

Металлические колеса на подшипниках обеспечивают стабильность и плавность хода. Облегчают работу оператора

Уникальная система сбора травы гарантирует идеальную чистоту стрижки газона. Позволяет использовать газонокосилку как пылесос для сбора упавшей листвы. Система позволяет работать при любом состоянии газона, так как специальная форма внутреннего корпуса «Улитки» на деке в сочетании с ножами обеспечивает сильное всасывание в травосборник как сырой, так и сухой травы, а также листьев

Газонокосилка Kaaz-Honda LM5360HXA-PRO - профессиональная бензиновая самоходная модель, сделанная в Японии. Она способна выдерживать жесткие условия, эффективно работать в интенсивном режиме, сочетая современные технологии и простоту обращения с превосходным результатом