Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
Арт. X18842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|4.1
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Мощность, л.с.
|0.9
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Ширина скашивания леской, см
|23
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- Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315 с мультифункциональной рукояткой прост и безопасен в использовании. Благодаря круговой рукоятке и изогнутой штанге инструментом удобно подстригать траву вдоль заборов и вокруг деревьев. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва
Преимущества
- В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем
- Круговая рукоятка способствует удобной работе в стесненных условиях
- В качестве топлива используется смесь бензина с октановым числом не менее 92 и масла для двухтактного двигателя
- Топливный насос ускоряет запуск бензинового триммера Stihl FS 38 41400122315
- Полуавтоматическая косильная головка AutoCut
- Регулировка рукоятки без инструмента
- Изогнутая штанга
- Небольшой вес
- Защитный кожух