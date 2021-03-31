Преимущества

В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем

Круговая рукоятка способствует удобной работе в стесненных условиях

В качестве топлива используется смесь бензина с октановым числом не менее 92 и масла для двухтактного двигателя

Топливный насос ускоряет запуск бензинового триммера Stihl FS 38 41400122315

Полуавтоматическая косильная головка AutoCut

Регулировка рукоятки без инструмента

Изогнутая штанга

Небольшой вес

Защитный кожух

Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315 с мультифункциональной рукояткой прост и безопасен в использовании. Благодаря круговой рукоятке и изогнутой штанге инструментом удобно подстригать траву вдоль заборов и вокруг деревьев. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва