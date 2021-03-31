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Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
4.3
60
15 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315
    Арт. X18842
    4.3
    60
    Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315

      Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315

      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18842
      4.3
      60

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		4.1
      Мощность, л.с.
      		0.9
      Ширина скашивания леской, см
      		23
      Все характеристики
      15 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер Stihl FS 38 41400122315 с мультифункциональной рукояткой прост и безопасен в использовании. Благодаря круговой рукоятке и изогнутой штанге инструментом удобно подстригать траву вдоль заборов и вокруг деревьев. Предусмотрен праймер - устройство для подачи топлива в карбюратор, что облегчает запуск двигателя после длительного перерыва

        Преимущества

        • В мультифункциональную рукоятку встроены все элементы управления двигателем
        • Круговая рукоятка способствует удобной работе в стесненных условиях
        • В качестве топлива используется смесь бензина с октановым числом не менее 92 и масла для двухтактного двигателя
        • Топливный насос ускоряет запуск бензинового триммера Stihl FS 38 41400122315
        • Полуавтоматическая косильная головка AutoCut
        • Регулировка рукоятки без инструмента
        • Изогнутая штанга
        • Небольшой вес
        • Защитный кожух