Бензиновый триммер Stihl FS-350

Преимущества

Сдвоенный наплечный ремень

Мощность

Надежность

Удобство и комфорт

Антивибрационная система

Бензиновый триммер FS 350 - мощный, надежный и профессиональный инструмент, который имеет все необходимое для того, чтобы пользователь выполнял свою работу качественно, быстро и с максимальным комфортом