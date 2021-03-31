Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Stihl FS-350
5.0
7
56 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-350
    Арт. X18612658
    5.0
    7
    Бензиновый триммер Stihl FS-350

      Бензиновый триммер Stihl FS-350

      56 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X18612658
      5.0
      7

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		нож
      Вес, кг
      		7.3
      Мощность, л.с.
      		2.2
      Все характеристики
      56 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Мерная емкость Stihl для гор. смеси 5л. 00008810186
      119 ₽
      4.0
      Мерная емкость Stihl для гор. смеси 5л. 00008810186
      Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107
      2 790 ₽
      Головка триммерная STIHL Autocut 56-2 40057102107
      Леска триммерная Stihl 00009302419-14
      390 ₽
      Леска триммерная Stihl 00009302419-14
      Леска триммерная Stihl 00009304301-26
      990 ₽
      Леска триммерная Stihl 00009304301-26
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      310 ₽
      5.0
      Леска триммерная Echo С2070108, витая, 2,4 мм, 15 м
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      690 ₽
      5.0
      Бутылка для смеси Stihl 1л., 00008819411
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Смотреть
      Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
      Нет в наличии
      Присадка к топливу с дозатором Stihl HP Uitra 07813198061, 1 л
      Смотреть
      Головка триммерная Stihl Autocut 46-2 к FS350/FS400/490-C-EM/560C-EM 40037102115
      Нет в наличии
      Головка триммерная Stihl Autocut 46-2 к FS350/FS400/490-C-EM/560C-EM 40037102115
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер FS 350 - мощный, надежный и профессиональный инструмент, который имеет все необходимое для того, чтобы пользователь выполнял свою работу качественно, быстро и с максимальным комфортом

        Преимущества

        • Сдвоенный наплечный ремень
        • Мощность
        • Надежность
        • Удобство и комфорт
        • Антивибрационная система