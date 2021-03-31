Бензиновый триммер Stihl FS-350
Арт. X18612658
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Режущий элемент
|нож
|
Вес, кг
|7.3
|
Мощность, л.с.
|2.2
С этим товаром смотрят
- Бензиновый триммер FS 350 - мощный, надежный и профессиональный инструмент, который имеет все необходимое для того, чтобы пользователь выполнял свою работу качественно, быстро и с максимальным комфортом
Преимущества
- Сдвоенный наплечный ремень
- Мощность
- Надежность
- Удобство и комфорт
- Антивибрационная система