Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433
Арт. О00000013842
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск
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Вес, кг
|6.3
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Мощность, л.с.
|1.8
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- Бензотриммер STIHL FS-120 – надежный садовый инструмент для кошения. Он оснащен двигателем 1,3 кВт и рассчитан на высокую, интенсивную нагрузку. Триммерная головка подходит к универсальным триммерам, работающим с кордом и с ножом. При установке режущего ножа вместо лески, бензокоса STIHL FS-120 без особых усилий скашивает не только сухую и жесткую траву, но и мелкие кустарники. Инструмент имеет встроенную антивибрационную систему, сбалансированную двуручную рукоятку и ранцевый ремень, что позволяет сделать рабочий процесс более комфортным. Положение рукоятки и длина штанги регулируется. Вы можете купить мотокосу STIHL FS-120 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.
Преимущества триммера бензинового STIHL FS-120
- Простое управление
- Удобная рукоятка велосипедного типа
- Мощный двигатель 1300 Вт
- Кожух для безопасного кошения
- Не создает сильной вибрации