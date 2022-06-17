Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433

Бензотриммер STIHL FS-120 – надежный садовый инструмент для кошения. Он оснащен двигателем 1,3 кВт и рассчитан на высокую, интенсивную нагрузку. Триммерная головка подходит к универсальным триммерам, работающим с кордом и с ножом. При установке режущего ножа вместо лески, бензокоса STIHL FS-120 без особых усилий скашивает не только сухую и жесткую траву, но и мелкие кустарники. Инструмент имеет встроенную антивибрационную систему, сбалансированную двуручную рукоятку и ранцевый ремень, что позволяет сделать рабочий процесс более комфортным. Положение рукоятки и длина штанги регулируется. Вы можете купить мотокосу STIHL FS-120 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

Преимущества триммера бензинового STIHL FS-120