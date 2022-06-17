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Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433
5.0
2
39 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433
    Арт. О00000013842
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433

      Бензиновый триммер Stihl FS-120 41342000433

      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000013842
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск
      Вес, кг
      		6.3
      Мощность, л.с.
      		1.8
      Все характеристики
      39 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензотриммер STIHL FS-120 – надежный садовый инструмент для кошения. Он оснащен двигателем 1,3 кВт и рассчитан на высокую, интенсивную нагрузку. Триммерная головка подходит к универсальным триммерам, работающим с кордом и с ножом. При установке режущего ножа вместо лески, бензокоса STIHL FS-120 без особых усилий скашивает не только сухую и жесткую траву, но и мелкие кустарники. Инструмент имеет встроенную антивибрационную систему, сбалансированную двуручную рукоятку и ранцевый ремень, что позволяет сделать рабочий процесс более комфортным. Положение рукоятки и длина штанги регулируется. Вы можете купить мотокосу STIHL FS-120 в Интернет-магазине “Бигам” с доставкой в любой город.

        Преимущества триммера бензинового STIHL FS-120

        • Простое управление
        • Удобная рукоятка велосипедного типа
        • Мощный двигатель 1300 Вт
        • Кожух для безопасного кошения
        • Не создает сильной вибрации