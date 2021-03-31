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Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
5.0
8
34 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
    Арт. X186126390
    5.0
    8
    Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
    Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
    Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
      Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
      Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168
      Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168

      Бензиновый триммер Stihl FS 56 Autocut 25-2 41442000168

      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126390
      5.0
      8

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5.1
      Мощность, л.с.
      		1.1
      Ширина скашивания леской, см
      		25
      Все характеристики
      34 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый триммер STIHL FS 56 Autocut 25-2 41442000168 используется для стрижки газона, а также для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортное управление. Ремень ранцевого типа обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что способствует уменьшению утомляемости при продолжительной работе. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.

        Преимущества

        • Мягкий наплечный ремень - комфортная длительная работа
        • Кнопка выключения - двигатель всегда готов к запуску
        • Многофункциональная рукоятка - все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку
        • Эргономичная велосипедная рукоятка STIHL FS- 56 Autocut 25-2 41442000168
        • Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации