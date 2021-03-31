Преимущества

Мягкий наплечный ремень - комфортная длительная работа

Кнопка выключения - двигатель всегда готов к запуску

Многофункциональная рукоятка - все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку

Эргономичная велосипедная рукоятка STIHL FS- 56 Autocut 25-2 41442000168

Ручной топливный насос - позволяет сократить количество пусковых рывков после длительного перерыва в эксплуатации

Бензиновый триммер STIHL FS 56 Autocut 25-2 41442000168 используется для стрижки газона, а также для скашивания свалявшейся травы и мелкого кустарника. Все элементы управления выведены на одну рукоятку, что обеспечивает комфортное управление. Ремень ранцевого типа обеспечивает равномерное распределение нагрузки, что способствует уменьшению утомляемости при продолжительной работе. Полупрозрачный топливный бак позволяет держать под контролем уровень топливной смеси.