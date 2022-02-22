Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180

Преимущества

Ручной топливный насос триммера Stihl FS- 70 для облегчения холодного запуска

Удобная U-образная рукоятка для работы на больших площадях

Двигатель Stihl 2-mix большая мощность при низком расходе топлива и сниженном уровне выхлопных газов

Кнопка выключения для постоянной готовности двигателя к запуску

Триммер Stihl FS- 70 C-E 41442000180 предназначен для скашивания жесткой, сухой травы и камыша на больших площадях. Комплектуется двухлопастным ножом. Инструмент оборудован системой облегченного запуска ErgoStart. Все элементы управления сосредоточены в одной рукоятке, что делает работу проще и безопаснее