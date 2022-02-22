Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180
5.0
2
42 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180
    Арт. X186126227
    5.0
    2
    Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180

      Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180

      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X186126227
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, диск, нож
      Вес, кг
      		4.8
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Все характеристики
      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 5 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

      С этим товаром смотрят

      Блок автоматики Джилекс 9001
      3 320 ₽
      4.3
      Блок автоматики Джилекс 9001
      • Персональная скидка
      Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
      2 390 ₽
      5.0
      Триммерная головка Stihl Supercut 20-2 40027102162
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      1 140 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      Полуавтоматическая триммерная головка Champion HT22 C5086
      480 ₽
      530 ₽
      Полуавтоматическая триммерная головка Champion HT22 C5086
      • -50 ₽
      Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м
      1 690 ₽
      Леска для триммеров Husqvarna Opti 5976688-21, круг, 2,4 мм, 90 м
      Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
      590 ₽
      Струна триммерная Stihl DuroCut 2.0 L 00009303503
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      77 ₽
      5.0
      Переходная муфта Джилекс ПНД 9135, НР, 1" - 32 мм
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      790 ₽
      Масло минеральное 4-тактное Husqvarna SAE 30Н 5774192-01
      Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
      1 790 ₽
      1.0
      Тримерная головка Stihl 40027102169 Autocut C26-2
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      400 ₽
      Многофункциональная смазка WD-40 200мл
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя Stihl HP, 1л с дозатором
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Триммер Stihl FS- 70 C-E 41442000180 предназначен для скашивания жесткой, сухой травы и камыша на больших площадях. Комплектуется двухлопастным ножом. Инструмент оборудован системой облегченного запуска ErgoStart. Все элементы управления сосредоточены в одной рукоятке, что делает работу проще и безопаснее

        Преимущества

        • Ручной топливный насос триммера Stihl FS- 70 для облегчения холодного запуска
        • Удобная U-образная рукоятка для работы на больших площадях
        • Двигатель Stihl 2-mix большая мощность при низком расходе топлива и сниженном уровне выхлопных газов
        • Кнопка выключения для постоянной готовности двигателя к запуску