Бензиновый триммер Stihl FS 70 41442000180
Арт. X186126227
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, диск, нож
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Вес, кг
|4.8
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Мощность, л.с.
|1.2
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- Триммер Stihl FS- 70 C-E 41442000180 предназначен для скашивания жесткой, сухой травы и камыша на больших площадях. Комплектуется двухлопастным ножом. Инструмент оборудован системой облегченного запуска ErgoStart. Все элементы управления сосредоточены в одной рукоятке, что делает работу проще и безопаснее
Преимущества
- Ручной топливный насос триммера Stihl FS- 70 для облегчения холодного запуска
- Удобная U-образная рукоятка для работы на больших площадях
- Двигатель Stihl 2-mix большая мощность при низком расходе топлива и сниженном уровне выхлопных газов
- Кнопка выключения для постоянной готовности двигателя к запуску