Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311

Преимущества

Система лёгкого запуска облегчает старт двигателя

Мотокоса легко заведётся даже после долгого простоя



Рукоятка велосипедного типа повышает удобство управления триммером



Мотокоса STIHL FS 55 - инструмент класса «премиум». Поможет ухаживать за газоном на большом загородном участке. Скашивает молодую и старую траву, сорняки, камыш, молодую кустарниковую поросль.