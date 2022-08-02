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Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
5.0
1
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Бензиновые триммеры
    Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
    Арт. X18834
    5.0
    1
    Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
    Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
    Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
    Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
      Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
      Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
      Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
      Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311

      Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X18834
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Вес, кг
      		6.7
      Мощность, л.с.
      		1
      Форма ручки
      		велосипедная
      Приводной вал
      		гибкий
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокоса STIHL FS 55 - инструмент класса «премиум». Поможет ухаживать за газоном на большом загородном участке. Скашивает молодую и старую траву, сорняки, камыш, молодую кустарниковую поросль. 

        Преимущества 

        • Система лёгкого запуска облегчает старт двигателя
        • Мотокоса легко заведётся даже после долгого простоя
        • Рукоятка велосипедного типа повышает удобство управления триммером