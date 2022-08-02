Триммер бензиновый STIHL FS 55 41402000311
Арт. X18834
Характеристики
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Производитель
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Вес, кг
|6.7
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Мощность, л.с.
|1
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Форма ручки
|велосипедная
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Приводной вал
|гибкий
- Мотокоса STIHL FS 55 - инструмент класса «премиум». Поможет ухаживать за газоном на большом загородном участке. Скашивает молодую и старую траву, сорняки, камыш, молодую кустарниковую поросль.
Преимущества
- Система лёгкого запуска облегчает старт двигателя
- Мотокоса легко заведётся даже после долгого простоя
- Рукоятка велосипедного типа повышает удобство управления триммером