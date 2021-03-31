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Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E
5.0
3
Найти аналог
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E
    Арт. О00000007364
    5.0
    3
    Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E

      Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007364
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		4.9
      Мощность, л.с.
      		1.2
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях

        Преимущества

        • Наплечный ремень
        • Система ECOSPEED 
        • Надежность
        • Пусковое устройство ErgoStart
        • Двигатель 2-MIX
        • Антивибрационная система 
        • Многофункциональная рукоятка 
        • Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента 
        • Удобство и комфорт
        • Низкий уровень шума
        • Экономичность