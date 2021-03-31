Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E

Преимущества

Наплечный ремень

Система ECOSPEED

Надежность

Пусковое устройство ErgoStart

Двигатель 2-MIX

Антивибрационная система

Многофункциональная рукоятка

Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента

Удобство и комфорт

Низкий уровень шума

Экономичность

Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях