Бензиновый триммер Stihl FS 94 C-E
Арт. О00000007364
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|4.9
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Мощность, л.с.
|1.2
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Мотокоса FS 94 C-E - надёжный инструмент оптимального веса. Устройство имеет двухручную рукоятку, пусковое устройство ErgoStart, двигатель STIHL 2-MIX и систему ECOSPEED. Прибор обладает комфортным запуском, а также системой ECOSPEED, которая обеспечивает бесшумную и экономичную работу в широко востребованном режиме частичной нагрузки. Агрегат оснащен режущим диском, который предназначен для скашивания жесткой травы на больших площадях
Преимущества
- Наплечный ремень
- Система ECOSPEED
- Надежность
- Пусковое устройство ErgoStart
- Двигатель 2-MIX
- Антивибрационная система
- Многофункциональная рукоятка
- Регулировка рукоятки без вспомогательного инструмента
- Удобство и комфорт
- Низкий уровень шума
- Экономичность