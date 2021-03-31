Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|6.3
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Мощность, л.с.
|2.2
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Подрезчик Stihl FS-250 41342000432 является полупрофессиональным аппаратом, который будет полезен для повседневной или еженедельной работы на зеленеющей территории. С его помощью можно легко выровнять разросшийся газон, убрать сорные растения, подстричь нижние ветви кустов. Мотокоса превосходно косит траву, работая с обычным кордом, но также она имеет двухлопастный нож для работы с древесиной. Наличие топливного бака убирает все недостатки, связанные с кабелем питания у электрических триммеров - с бензиновым подрезчиком ухаживать за большими участками станет гораздо проще. При этом он управляется так же просто, как и привычные мотокосы - с помощью велосипедной рукояти, которая может регулироваться по длине, и нескольких кнопок, позволяющих настроить режим работы инструмента. На руле имеются резиновые накладки, снижающие вибрационную отдачу при долгой работе, а наплечный ремень распределяет вес триммера, и тем самым значительно уменьшает нагрузку на руки. Благодаря встроенному компенсатору охлаждения подрезчик обладает равномерным и производительным ходом, не имеет сбоев, а установленный праймер позволяет самостоятельно и быстро запустить карбюратор, поэтому мотокоса будет работать эффективно вне зависимости от того, сколько времени она простояла без дела.
Преимущества Stihl FS-250 41342000090:
- Стабильность и мощность;
- Удобство и выносливость;
- Энергонезависимость;
- Меньше вибрации;
- Два вида косильной аппаратуры;
- Надежность и практичность.
Комплектация Stihl FS-250 41342000090:
- Мотокоса Stihl FS-250 41342000090;
- Защитные очки;
- Наплечный ремень;
- Нож с двумя лопастями;
- Косильная головка;
- Инструкция по применению;
- Упаковка.