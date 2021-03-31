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Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
4.7
30
42 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
    Арт. О00000002729
    4.7
    30
    Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
    Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
      Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432
      Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432

      Бензиновый триммер Stihl FS-250 41342000432

      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      2 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000002729
      4.7
      30

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		6.3
      Мощность, л.с.
      		2.2
      Все характеристики
      42 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      2 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 9 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Подрезчик Stihl FS-250 41342000432 является полупрофессиональным аппаратом, который будет полезен для повседневной или еженедельной работы на зеленеющей территории. С его помощью можно легко выровнять разросшийся газон, убрать сорные растения, подстричь нижние ветви кустов. Мотокоса превосходно косит траву, работая с обычным кордом, но также она имеет двухлопастный нож для работы с древесиной. Наличие топливного бака убирает все недостатки, связанные с кабелем питания у электрических триммеров - с бензиновым подрезчиком ухаживать за большими участками станет гораздо проще. При этом он управляется так же просто, как и привычные мотокосы - с помощью велосипедной рукояти, которая может регулироваться по длине, и нескольких кнопок, позволяющих настроить режим работы инструмента. На руле имеются резиновые накладки, снижающие вибрационную отдачу при долгой работе, а наплечный ремень распределяет вес триммера, и тем самым значительно уменьшает нагрузку на руки. Благодаря встроенному компенсатору охлаждения подрезчик обладает равномерным и производительным ходом, не имеет сбоев, а установленный праймер позволяет самостоятельно и быстро запустить карбюратор, поэтому мотокоса будет работать эффективно вне зависимости от того, сколько времени она простояла без дела.

        Преимущества Stihl FS-250 41342000090:

        • Стабильность и мощность;
        • Удобство и выносливость;
        • Энергонезависимость;
        • Меньше вибрации;
        • Два вида косильной аппаратуры;
        • Надежность и практичность.

        Комплектация Stihl FS-250 41342000090:

        • Мотокоса Stihl FS-250 41342000090;
        • Защитные очки;
        • Наплечный ремень;
        • Нож с двумя лопастями;
        • Косильная головка;
        • Инструкция по применению;
        • Упаковка.