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Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E
5.0
1
26 990 ₽
Бензиновые триммеры
    Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E
    Арт. О00000001280
    5.0
    1
    Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E

      Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E

      26 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. О00000001280
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Режущий элемент
      		леска, нож
      Вес, кг
      		5
      Мощность, л.с.
      		1
      Ширина скашивания леской, см
      		42
      Все характеристики
      26 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензотриммер Stihl FS-55 способна интенсивно скашивать траву, камыш, крапиву на больших дачных участках и в парковой зоне

        Преимущества

        • Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю
        • Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку
        • Для безопасной работы оператора в стандартную комплектацию входят очки с широкой боковой защитой
        • Электронная система зажигания
        • Ручной топливный насос
        • Stihl FS-55 идеален для работы на больших площадях