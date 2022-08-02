Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E
Арт. О00000001280
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Режущий элемент
|леска, нож
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Вес, кг
|5
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Мощность, л.с.
|1
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Ширина скашивания леской, см
|42
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- Бензотриммер Stihl FS-55 способна интенсивно скашивать траву, камыш, крапиву на больших дачных участках и в парковой зоне
Преимущества
- Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю
- Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку
- Для безопасной работы оператора в стандартную комплектацию входят очки с широкой боковой защитой
- Электронная система зажигания
- Ручной топливный насос
- Stihl FS-55 идеален для работы на больших площадях