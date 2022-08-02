Бензиновый триммер Stihl FS- 55 C-E

Преимущества

Автоматическая регулировка длины режущих струн от толчка косильной головки на землю

Все элементы управления двигателем встроены в одну рукоятку

Для безопасной работы оператора в стандартную комплектацию входят очки с широкой боковой защитой

Электронная система зажигания

Ручной топливный насос

Stihl FS-55 идеален для работы на больших площадях

Бензотриммер Stihl FS-55 способна интенсивно скашивать траву, камыш, крапиву на больших дачных участках и в парковой зоне